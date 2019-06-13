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Beşiktaş'taki terör saldırısının faillerinden birinin yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 01:45 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği, 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının faillerinden terörist Mesut Bakar'ın, terör saldırısı sonrasında kaybolan 150 kilogram patlayıcı maddenin de şüphelisi olduğunun tespit edildiğini bildirdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliğince, 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının faillerinden olan teröristin, terör saldırısı sonrasında kaybolan 150 kilogram patlayıcı maddenin de şüphelisi olduğu bildirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 11 Haziran'da Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında yapılan operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yakalanan şahsın Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu yakınında 39'u polis 7'si sivil olmak üzere 46 vatandaşımızın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında bulunduğu ve aynı şahsın bombalı terör eylemi sonrasında kayıp olan 150 kilogram patlayıcı maddenin şüphelisi olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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