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Beşiktaş'taki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 22:50 | Son Güncelleme

4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Beşiktaş'taki trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdülsamet T. ile babası Mehmet T'nin savcılıkça ifadesi alındı.

Daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, "suçluyu kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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