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Beşiktaş'taki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 17:18 | Son Güncelleme

Kazada kızı, yeğeni ve torunlarını kaybeden Fetullah Akçil: - "Kazaya neden olanların bir an önce yakalanıp, devlete teslim edilip en ağır cezalara tabi tutulması lazım"

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 torunu, kızı ve yeğeni ölen Fetullah Akçil, "Kazaya neden olanların bir an önce yakalanıp, devlete teslim edilip en ağır cezalara tabi tutulması lazım." dedi.

Beşiktaş'ta 4 gün önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için Muş'un Hasköy ilçesinde taziye düzenlendi.

Kazada hayatını kaybeden Seyhan Özçelik'in babası Fetullah Akçil, gazetecilere yaptığı açıklamada, "yolda makas atan bir caninin bayram tatili sonrası evlerine dönmek üzere olanların yuvasını yıktığını" ifade etti.

Büyük bir acı yaşadıklarını vurgulayan Akçil, şunları kaydetti:

"Bu acıyı Allah hiçbir Müslüman'a yaşatmasın. Büyük bir acı. Ülkemizde bu tür hadiseler çok yaşanıyor. Dileğimiz, iktidarımız, hükümetimiz, devletimiz artık bunlara bir 'dur' desin. Eğer bunlar hakkında bir yasal düzenleme getirilmezse ve bunlara ağır bir ceza uygulanmazsa daha çok yuvalar yıkılacak. Makas atarak gelip aileyi yok ettikleri gibi başka aileleri de yok edebilirler."

"Basından bunların kapkaççı, her türlü adam alma, gasp yapma, uyuşturucu kullanma, uyuşturucu satma gibi suçlardan arandığını öğrendik." diyen Akçil, "Kazaya neden olanların bir an önce yakalanıp, devlete teslim edilip en ağır cezalara tabi tutulması lazım. Takdir adaletindir. Biz adaletimize güveniyoruz. İnşallah bir an önce yakalanıp bizim de acımıza su serpmelerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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Beşiktaş Hasköy istanbul Kaza muş

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