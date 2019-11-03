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Beşiktaş'taki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 23:38 | Son Güncelleme

Yaralılardan 1 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durakta bekleyenlere çarpması sonucu yaralananlardan Yalçın Tahir Billur (77) yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde Beşiktaş'taki Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağında meydana gelen kazada, özel halk otobüsü durakta bekleyenlere çarpmış, kazada 12 kişi yaralanmıştı.

Kazada yaralanan Yalçın Tahir Billur'un tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza sonrası kaçmaya çalışan sürücü 1 vatandaşı da kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş özel halk otobüsü trafik kazası

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