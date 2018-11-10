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Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye Ata'ya saygı yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye Atatürk'ü anma yürüyüşü düzenlendi.

Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye Ata'ya saygı yürüyüşü

Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye Atatürk'ü anma yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi, 1001 metrelik dev Türk Bayrağının altında, Barbaros Bulvarı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü.

Dolmabahçe Sarayı önünde toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan 'Andımız'ı okudu. Saat 09.05'te çalmaya başlayan sirenle birlikte saygı duruşunda bulunan kalabalık ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

(FOTOĞRAF)

Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye Ata'ya saygı yürüyüşüBeşiktaş'tan Dolmabahçe'ye Ata'ya saygı yürüyüşüBeşiktaş'tan Dolmabahçe'ye Ata'ya saygı yürüyüşüBeşiktaş'tan Dolmabahçe'ye Ata'ya saygı yürüyüşü

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