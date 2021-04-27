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Beşiktaş'tan Emre Belözoğlu'na sert sözler

27.04.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, MHK'nın hakem atamaları ve Fenerbahçe hakkında konuştu.

Beşiktaş'tan Emre Belözoğlu'na sert sözler

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacakları müsabaka için yapılan hakem atamasını eleştirdi.

Ligin 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacakları müsabaka için yapılan hakem atamasıyla ilgili ajanslara açıklamada bulunan Erdoğan, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerimizin Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarıyla ilgili her zaman güven duyduğunu ifade eden, etik değerleri öne çıkaran demeçlerine rağmen yine bizi olumsuz düşünceye sevk eden hakem atamasıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Görünen o ki bütün iyi niyetimiz ve futbolu korumak için gösterdiğimiz çaba, günün sonunda maalesef art niyetli olduğunu düşündüğümüz 'tablolarla' karşımıza çıkıyor." diyen Kemal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Herkesi Rizespor ile oynayacağımız maça atanan hakemin sezon karnesine bakmaya davet ediyorum, takdiri de spor kamuoyuna bırakıyorum. Siz bizim yerimizde olsanız ne düşünürsünüz? Öte yandan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'a ceza vermek için gözlerini dört açanlar, Fenerbahçe teknik kadrosunun meydan muharebesiyle ilgili ne düşünüyorlar? Hep beraber izleyelim ve adaletten bahsedenler gerçekten adalet istiyorlar mı görelim."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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