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Beşiktaş’tan Erzurum’daki öğrencilere 800 forma

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü tarafından gönderilen 800 adet forma, Erzurum’da Yakutiye Tatbikat Okulu öğrencilerine dağıtıldı.Yakutiye Tatbikat Okulunda okuyan öğrencilere Beşiktaş Kulübü tarafından gönderilen formalar törenle verildi.

Beşiktaş Kulübü tarafından gönderilen 800 adet forma, Erzurum’da Yakutiye Tatbikat Okulu öğrencilerine dağıtıldı.
Yakutiye Tatbikat Okulunda okuyan öğrencilere Beşiktaş Kulübü tarafından gönderilen formalar törenle verildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, kamu kurum ve kuruluş amirleri, Beşiktaş Taraftarlar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz ile öğrencilerin katıldığı programda, 800 adet forma dağıtıldı.
Beşiktaş Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın ’Edirne’den Kars’a kadar, Tekirdağ’dan Hakkâri’ye kadar’ bir projesi vardı. Bu proje bütün çocuklarımızı bütün gençlerimize Beşiktaş sevgisinin ve Beşiktaş aşkını aşılamak adına bölgelere gidip bu çocukların gönlünün okşamak ve onların ümitlerinin yeşertmek adına başlattığımız bu projenin bu ayağını Erzurum’da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
Erzurum Valisi Okay Memiş ise, "Erzurum’da çocukları sevindirmek, motivasyonlarını artırmak ve morallerini yükseltmek amacıyla böyle bir girişimde bulunan Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür ederim. Kendim Fenerbahçeliyim. Bugün de tesadüfen günün manasına isabetli siyah beyaz giyinmişim. Bütün kulüplerimizi seviyoruz. Erzurum’da diğer takımların yanı sıra hepimiz aynı zamanda B.B. Erzurumsporluyuz" dedi.
Törenin ardından formalarını giyen çocuklar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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