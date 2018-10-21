Beşiktaş'tan İzmir'de maç öncesi anlamlı defile

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig'de bu akşam Bornova Stadı'nda Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman, İzmir'de kulübün lisanslı ürün mağazası Kartal Yuvası'nın kış koleksiyonun tanıtıldığı defileyi izledi. Özel gereksinimli çocuklar yararına düzenlenen defileye Fikret Orman ve yöneticilerin yanı sıra İzmir Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile İzmir'in önde gelen iş insanları da katıldı.

Toplam 22 mankenin katıldığı, Serkan Duman koreografisiyle düzenlenen defilede mankenler defilenin yapılacağı alana üstü açık spor arabayla gelip araçtan inerek podyumda yürüdü. Defilede dans gösterisi de beğenildi.

Defileden elde edilen gelirle alınan akülü araba ve tekerlekli sandalyeler, Sevgi Tohumları Özel Eğitim Okulu'nun katkıları ve aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Başkan Fikret Orman, defile sonrası, katkıları olan ATER Grup Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Ceylan, Aegean Menagement sahibi Efe Girişken ve Sevgi Tohumları Özel Eğitim Okulu kurucusu İnan Esen'e plaket verip teşekkür etti.

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