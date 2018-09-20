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Beşiktaş'tan UEFA'ya gollü başlangıç: Sarpsborg'u 3-1 yendi

20.09.2018 22:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç'in Sarpsborg takımını 3 - 1 mağlup etti.

Beşiktaş'tan UEFA'ya gollü başlangıç: Sarpsborg'u 3-1 yendi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç'in Sarpsborg takımını 3 - 1 mağlup etti.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Babel, 69. dakikada Enzo Roco ve 82. dakikada Lens kaydetti.

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