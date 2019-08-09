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Beşikte boynuna eşarp dolanan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

Samsun’da yattığı beşikte boynuna eşarp dolanan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesi Habibfaki Mahallesi’nde meydana geldi.

Beşikte boynuna eşarp dolanan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun’da yattığı beşikte boynuna eşarp dolanan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesi Habibfaki Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşındaki Ertuğrul Efe Uçar evlerinde yattığı beşikte düşmemesi için belinden bağlı olduğu eşarbın boynuna dolanması sonucu nefessiz kaldı. Annesi tarafından fark edilen Ertuğrul Efe Uçar, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ertuğrul Efe Uçar Samsun’daki hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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