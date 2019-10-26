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Besilik sığır ithalatı başvurusu durduruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2019 13:18 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından yapılan duyuruda Besilik sığır ithalatı uygulama talimatı ve teknik şartnamesinde düzenlemeler yapılacağından 26.10.2019 tarihinden itibaren başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ülkemiz hayvancılığının sürdürülebilirliği arz ve talebin dengelenmesi amacıyla yıl içerisinde bir program dahilinde talimat ve şartnameye uygun olarak besilik sığır ithalatı yapılmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından yapılan duyuruda Besilik sığır ithalatı uygulama talimatı ve teknik şartnamesinde düzenlemeler yapılacağından 26.10.2019 tarihinden itibaren başvuruların kabul edilmeyeceği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemiz hayvancılığının sürdürülebilirliği arz ve talebin dengelenmesi amacıyla yıl içerisinde bir program dahilinde talimat ve şartnameye uygun olarak besilik sığır ithalatı yapılmaktadır. Besilik sığır ithalatı uygulama talimatı ve teknik şartnamesinde düzenlemeler yapılacağından 26 10 2019 tarihinden itibaren başvuru kabul edilmeyecektir."

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