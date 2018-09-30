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Besim Tibuk: AB, Rumları şımarttığı için çözüm sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:10 | Son Güncelleme

NET Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Kıbrıs sorunun dünyanın en kolay çözülecek sorunu olduğunu söyleyerek, "Ama Avrupa Birliği'nin (AB) şımarttığı bir Rum var.

Besim Tibuk: AB, Rumları şımarttığı için çözüm sağlanamıyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- NET Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Kıbrıs sorunun dünyanın en kolay çözülecek sorunu olduğunu söyleyerek, "Ama Avrupa Birliği'nin (AB) şımarttığı bir Rum var. AB, Rumları şımarttıkça Ada'da çözüm sağlanamıyor" dedi.
Hayatını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sürdüren Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu. Kıbrıs'ta, Federal bir çözümün bulunacağını anlatan Tibuk, Türkler ve Rumların ortak bir devlet içerisinde yaşaması gerektiğini belirtti. Rumların çok şey istediğini belirten Tibuk, "Rumlar AB tarafından şımartılmış durumda. Rumlar da bu şımarıklık yüzünden, 'Biraz daha bekleyelim Türkler azınlık durumuna düşsün. Sonra çözüm yaparız' diyorlar. Kafalarında azınlık bir Türk toplumu görme var. Bu asla olacak şey değildir" dedi.
'AB RUMLARIN KULAĞINI ÇEKMELİ'
Rumların çözüme yanaşması için AB'nin devreye girmesi gerektiğine işaret eden Besim Tibuk, "Net söylüyorum, AB tarafından Rumların kulağı çekilmelidir. Rumlar çözüm konusunda artık daha fazla uzatma diye uyarılmalıdır. Böyle devam etmez düzen denmelidir" diye konuştu.
Adada doğalgaz bulunduktan sonra çözüm konusunda ümitlendiğini anımsatan Tibuk, "Bu büyük bir olay dedim. AB'liler Rumlara, 'istikbaliniz doğalgaz, çözüm konusunda şu şımarıklığı bir yana bırakın' diyeceklerini zannettim. Yanıldım. Avrupalılar akıllı davranmak yerine yine hissi davrandı. Rumlara baskı yapılmadı" dedi.
'DOĞALGAZDA TEK YOL TÜRKİYE'
"Ada'daki doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırmaktan başka yol yok" diyen Tibuk şunları söyledi:
"Yunanistan, İsrail, Mısır, Rumlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kıbrıs Rum tarafı, Girit, Yunanistan ve İtalya'ya bağlanacak bir boru hattı düşünüyorlar. Bu hayaldir. Komedi bir projedir. İsrail ile Türkiye'nin arasının açılmasını fırsat bilenler bu yönde adım atmaktadır. İsrail de Türkiye'ye karşı Rumlara ve Yunanlılara yanaştı. Türkiye'ye 'bizim size ihtiyacımız yok' diyorlar. Bunun olurluluğu yok. Boru hattının bakımı, yatırımı bir masraf. Türkiye üzerinden doğalgazın geçmesinden başka seçenek yok."
"Dünyada Kıbrıs sorunu kadar kolay çözülecek başka sorun yok. Kıbrıs sorunu çözülemiyorsa, hiçbir sorun çözülemez" yorumunu yapan Tibuk, "Paylaşılamayacak ne var ki? Rumlar, 1974'ten sonraki psikolojilerini değiştirmedi. Eğitimleri Türk düşmanlığı üzerine kurulu. Bütün düşünceleri, Türkleri Ada'dan göndermek üzerine" diye konuştu.

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