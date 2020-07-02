Besin alerjisi olanlar koronavirüs döneminde bunlara dikkat!

Alerjik hastalıklar ve ilgili bozukluklar hakkında farkındalığı artırmak; bunların teşhisi, tedavisi ve önlenmesi için eğitim ve kaynak sağlamak üzere her yıl çeşitli etkinliklerle düzenlenen Dünya Alerji Haftası başladı. Dünya Alerji Örgütü’nün (World Allergy Organization) üye derneklerle birlikte organize ettiği Dünya Alerji Haftası faaliyetleri 2011 yılından bu yana devam ediyor. Faaliyetler kapsamında bu yıl, Besin Alerji Derneği Başkanı Prof. Dr. C. Dost Zeyrek’in herkesin ücretsiz katılımına açık olarak yürüteceği ve tüm soruları yanıtlayacağı Instagram canlı yayınlar serisi gerçekleştirilecek. Kovid-19 konusu merkezinde yürütülecek canlı yayınlar ile toplumun besin alerjileri konusunda bilgisinin artırılması hedefleniyor. Hem dünya hem de ülkemizin karşı karşıya olduğu Koronavirüs salgınına karşı aldığımız önlemlere ek olarak özellikle herhangi bir sağlık problemi olan çocukların durumunun koronavirüsle ilişkisinin değerlendirilip olası risklerin ve alınacak önlemlerin saptanması gerektiğini dile getiren Besin Alerji Derneği Başkanı Prof. Dr. C. Dost Zeyrek, virüsle mücadele ederken besin alerjisi konusunda sorun yaşamamak için neler yapılabileceği hakkında bilgi verdi.

BESİN ALERJİSİ ŞÜPHESİ OLANLAR BU SÜREÇTE NASIL HAREKET ETMELİDİR? Kovid-19’dan korunmanın en iyi yollarından birinin sağlıklı ve dengeli beslenme olduğunu söyleyen Prof. Dr. C. Dost Zeyrek şunları ekledi: “Sağlıklı beslenmeyi bozacak bilinçsiz bir diyet risk oluşturabilir. Eğer besin alerjisi şüphesi varsa gerekli incelemeler yapılmadan bu konuda uzman olmayan doktorların değerlendirmesi ile diyete başlanmamalıdır. Bu durumda mutlaka bir alerji uzmanına başvurarak gerekli olmakla birlikte değerlendirme ve tetkikler yapıldıktan sonra diyet kararının verilmesi sağlıklı olacaktır.” BESİN ALERJİSİ OLANLARDA KORONAVİRÜSE YAKALANMA VE DAHA ŞİDDETLİ GEÇİRME RİSKİ FAZLA MIDIR? Besin alerjisi olan kişilerde koronavirüse yakalanma veya yakalandıysa hastalığı daha şiddetli geçirme riskinin arttığına dair bir bilgi olmadığını dile getiren Dost Zeyrek “Bununla birlikte, hastalık sürecinde alerjik besinin alınması durumunda reaksiyon daha şiddetli olabilir. O nedenle bu kişilerin diyetlerine daha çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Eğer hastada bir veya birden fazla besine alerjisi var ve diyet yapılıyorsa, daha önce hiç alınmayan besinlere de alerji gelişebilir. Dikkatli olunması yararlı olacaktır. Bu konuda hastayı takip eden alerji uzmanı ile görüşülmeden hareket edilmemelidir.” dedi.