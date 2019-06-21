"Besin alerjisi tedavisindeki yeni gelişmeler umut vadediyor"

DUYGU YENER - Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Gelecekte besin alerjili çocuklar hayatlarını, yanlışlıkla alerjik bir yiyecek veya alerjik bir maddeye maruz kalma korkusuyla geçirmek durumunda kalmayacaklar." dedi. Prof. Dr. Şekerel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziran ayının ilk haftasında Portekiz'in Lizbon şehrinde gerçekleştirilen ve 8 bin 500'e yakın alerji ve immünoloji uzmanının katıldığı "Avrupa Alerji Kongresi"nde alerjilerle ilgili yeni tedavi yöntemlerinin tartışıldığını söyledi. Alerji ve immünoloji alanlarında da tıbbın her alanında olduğu gibi hızlı ilerlemelerin ve gelişmelerin olduğunu ifade eden Şekerel, bu durumun özellikle besin alerjileri alanında çok daha fazla görüldüğünü dile getirdi. Avrupa Alerji Kongresi'nde de teşhis ve tedavideki yeni yöntem ve arayışların enine boyuna tartışıldığını anlatan Bülent Şekerel, "Güncel teşhis ve tedaviye ulaşmak herkesin hakkıdır. Bir çocuğun alerjiden etkilenmesi durumunda, bir alerji immünoloji uzmanı ile görüşmenin yapılması gerekiyor. Daha önce alerji teşhisi için kullanılan birçok test, yerini başka testlere bıraktı. Yeni testler teşhiste daha etkili, daha kesin ve özgün sonuçlar veriyor." diye konuştu.

- "Çocuklar alerjilerini aşabilir" Prof. Dr. Şekerel, alerjisi olan çocukların ailelerine yönelik, "Çocuklar alerjilerini aşabilirler. Ebeveynler birçok besin alerjili çocuğun zamanla alerjilerinden kurtulabileceğini bilmeli ve umutlarını yüksek tutmalıdırlar. Bu, özellikle süt ve yumurta gibi en sık görülen besin alerjileri için söz konusudur." ifadelerini kullandı. Besin alerjisinin tedavisinde alerji uzmanının, çocuğun yediği besinlere verdiği tepkilere ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme aldığını aktaran Şekerel, şöyle konuştu: "Alerji öyküsünü dinleyen hekim, çocuğun hangi gıdalara alerjisi olduğunu tam olarak belirlemek için yapılması gereken alerji testlerine karar verecektir. Ebeveynler bu konuyu alerji uzmanlarının yönlendirmesine bırakması gerekiyor. Besin alerjileri arttıkça bu konudaki bilgilerimiz, deneyimlerimiz de artıyor. Bugün henüz rutin uygulamaya girmemişse de besin alerjisine yönelik son 10 yılda önemli ölçüde araştırma gerçekleşti. Sonuçlar da oldukça yüz güldürücü duruyor ve yakın zamanda yeni tedavi seçeneklerine sahip olacağımızı gösteriyor. Gelecekte besin alerjili çocuklar hayatlarını, yanlışlıkla alerjik bir yiyecek veya alerjik maddeye maruz kalma korkusuyla geçirmek durumunda kalmayacaklar."