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Besin alerjisine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.10.2019 11:14 | Son Güncelleme

Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr.

Besin alerjisine dikkat

Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çabuk, sindirimi kolaylaştıran besinler hakkında bilgiler verdi. Birçok insanın yedikleri besini kolay kolay sindiremediğini, bu sebeple birçok sağlık sorunu ile karşılaşıldığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Çabuk, yaşam kalitesini yükselten önerilerde bulundu.
Hazımsızlık, şişkinlik ve gaz problemlerinin sık görülen sindirim sistemi rahatsızlıkları olduğunu aktaran Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çabuk, bu sorunların doğal yöntemlerle önüne geçilebileceğini hatırlattı. "Sindirim problemi hemen hemen birçok insanın yaşadığı, yaşam kalitesini düşüren bir durumdur. Sindirim sorunu yaşayan insanların büyük bir bölümü bu sorunu yanlış beslenmeden dolayı yaşıyor” diyen Çabuk, “Sindirim sistemi problemleri ilaçla çözüme kavuşturulsa da bazı insanlar kimyasal madde kullanmak istemiyor. İlaç kullanmak istemeyenler, bu problemi doğal yöntemlerle ve yiyeceklerle çözüme kavuşturabilir” diye konuştu.

"Yoğurt yiyin"
Pirinç, nane çayı, zencefilin sindirimini kolaylaştırdığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çabuk, yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Sindirilmesi zor yağlı yiyeceklerin sindirim sistemini ciddi ölçüde zorladığını, bu nedenle sebze tüketimine ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiren Çabuk, “Yüksek oranda yağ içeren kızarmış, işlenmiş ve dondurulmuş ürünlerden uzak durmak sağlıklı bir sindirim sistemi için olmazsa olmazdır. Dost bakteriler olarak tanımladığımız probiyotikler, sindirim sisteminin düzenlenmesine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Probiyotik besinler dediğimizde ilk aklımıza gelen besin yoğurttur. Düzenli olarak yoğurt tüketimi, sindirim sistemini düzene sokmaya önemli katkılar sağlar” ifadelerini kullandı.

"Besinlere karşı alerjiniz olabilir"
Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çabuk, sindirim problemi yaşayan kişilerin alerjen besinlere karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. “Sağlıklı bir sindirim sistemi için alerjen besinlere karşı dikkatli olmak zorundayız. Gıdalara karşı hassasiyet olup olmadığını anlamak için mutlaka uzman bir hekimden yardım almak gerekiyor. Gıdalara karşı alerjen bir hassasiyet varsa o gıdaları tükettiğinizde sindirim problemleri yaşayabilirsiniz” diyen Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çabuk, bu konuda mutlaka uzman bir hekimden destek almanın gerekliliğine vurgu yaptı.

"İçtiğiniz suyun kalitesi önemli"
Dr. Öğretim Üyesi Burcu Çabuk, yeterli miktarda su içmemenin birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğini de söyledi. Vatandaşlara düzenli su tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Çabuk, “Su sağlıklı bir sindirim sistemi için olmazsa olmaz bir maddedir. Su tüketiminden uzak kişilerde sindirim sistemi hastalıklarının daha fazla meydana geldiğini duyuyoruz. Su içerken de suyun kalitesine önem vermek gerekiyor. Özellikle ambalajlanan suyun kaynağının kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temizliği ve şişeleme için kullanılan malzemenin kalitesi, tüketiciye ulaşan suyun sağlık ve kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ambalajlama amacıyla kullanılan plastik damacana ve pet şişelerde yer alan çeşitli bileşenlerin bu plastik ambalajların tekrar kullanımına bağlı olarak suya geçişi gıda sektöründe son yıllarda üzerinde durulan ve tüketicinin dikkatini çeken konular arasında yer almaktadır. Kullanılan bu malzemelerin temizleme işleminden sonra tekrar kullanımı, maruz kalınan depolama sıcaklığı ve temizleme işleminde kullanılan kimyasal temizleyicilerin çeşidi ve miktarına bağlı olarak da ambalaj malzemesinden suya geçen bileşenlerin miktarları artabilmekte ve bu da çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu maddeler özellikle yüksek sıcaklıklarda ambalajlanan ürüne geçebilmektedir. Bu nedenle, ambalajlı su üreticilerinin ambalaj seçimi konusunda dikkat etmesi gereken noktalar konusunda eğitilmesi yararlı olacaktır" dedi.

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