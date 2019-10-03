Besin alerjisine dikkat

Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çabuk, sindirimi kolaylaştıran besinler hakkında bilgiler verdi. Birçok insanın yedikleri besini kolay kolay sindiremediğini, bu sebeple birçok sağlık sorunu ile karşılaşıldığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Çabuk, yaşam kalitesini yükselten önerilerde bulundu.

Hazımsızlık, şişkinlik ve gaz problemlerinin sık görülen sindirim sistemi rahatsızlıkları olduğunu aktaran Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çabuk, bu sorunların doğal yöntemlerle önüne geçilebileceğini hatırlattı. "Sindirim problemi hemen hemen birçok insanın yaşadığı, yaşam kalitesini düşüren bir durumdur. Sindirim sorunu yaşayan insanların büyük bir bölümü bu sorunu yanlış beslenmeden dolayı yaşıyor” diyen Çabuk, “Sindirim sistemi problemleri ilaçla çözüme kavuşturulsa da bazı insanlar kimyasal madde kullanmak istemiyor. İlaç kullanmak istemeyenler, bu problemi doğal yöntemlerle ve yiyeceklerle çözüme kavuşturabilir” diye konuştu.

"Yoğurt yiyin"

Pirinç, nane çayı, zencefilin sindirimini kolaylaştırdığını aktaran Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çabuk, yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Sindirilmesi zor yağlı yiyeceklerin sindirim sistemini ciddi ölçüde zorladığını, bu nedenle sebze tüketimine ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiren Çabuk, “Yüksek oranda yağ içeren kızarmış, işlenmiş ve dondurulmuş ürünlerden uzak durmak sağlıklı bir sindirim sistemi için olmazsa olmazdır. Dost bakteriler olarak tanımladığımız probiyotikler, sindirim sisteminin düzenlenmesine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Probiyotik besinler dediğimizde ilk aklımıza gelen besin yoğurttur. Düzenli olarak yoğurt tüketimi, sindirim sistemini düzene sokmaya önemli katkılar sağlar” ifadelerini kullandı.