Besin ödülü çocukları obez yapıyor

Genel Cerrahi ve Bariatrik Metabolik Cerrahi Uzmanı Mustafa Atabey, çocukların besinle ödüllendirilmesinin obeziteye neden olabileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi ve Bariatrik Metabolik Cerrahi Uzmanı Mustafa Atabey, beslenmeye dayalı çocuk sağlığının anne karnında başladığını belirterek, “1-5 yaş arasını kapsayan çocukluk çağı beslenme alışkanlıklarının temelinin atıldığı en önemli dönemdir. Büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu bu dönemde enerji ve besin öğesi alımındaki fazlalık obezite ile sonuçlanabilir. Obezite bir sağlık sorunudur ve temeli çocukluk dönemindeki hatalı beslenme şekline dayanır. Yetişkinlikte şişman olan bireylerin yaklaşık 3’te 1’inin çocukluk çağında şişman olduğu bilinmektedir. Artan obezite sıklığı, obeziteye bağlı komplikasyonların daha sık ve daha erken yaşlarda görülmesine yol açar, çocuğun sosyal hayatını da olumsuz etkiler“ dedi.

“Ev yemekleri öncelikli tercih olmalı”

Atabey, ev yemeklerinin öncelikli olması gerektiğini söyleyerek, “İki yaşına kadar anne sütünün verilmesine devam edilmelidir. Çocuğun beslenmesine yönelik yapılması istenen davranışları aile kendisi yaparak veya onunla birlikte uygulayarak çocuğa örnek olmalıdır. Aile yemekleri düzenli bir saatte olmalı ve sofra adabı çocuğa öğretilmelidir. Ev yemekleri öncelikli tercih olmalıdır. Çocuğun tabağına yiyebileceği kadar yemek koymak, bazen de azar azar yemek koyarak tabaktaki yemeğin her bitişinde çocuğu takdir etmek, onun yemek yeme davranışının pekişmesine yardımcı olabilir. Çocuklar tok olduklarını hissettikleri zaman yemeğe ara verirler bu durumda çocuğa ısrar edilmemeli yemeğe son verilmelidir. Yemek esnasında televizyon, telefon, tablet gibi çocuğun dikkatini dağıtacak araçlar kullanılmamalıdır“ diye konuştu.