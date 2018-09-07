Beşinci Barış ve Sevgi Buluşmaları'nda Manuş Baba sahne aldı

İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın beşincisi gerçekleşti. Çardak altı sohbetleri ve sahaf söyleşileri ile başlayan etkinlik Manuş Baba konseriyle devam etti.

Edebiyat, medya ve müzik dünyasının ünlü isimlerini ağırlayan etkinlikte sahaf söyleşilerinin "Polisiye Roman" konukları Erol Üyepazarcı ve Sevin Okyay oldu. Bu yılki teması ‘eğitim’ olan çardak altı sohbetlerinin konukları ise Prof. Dr. Acar Baltaş, Deniz Bayramoğlu ve Emin Çapa idi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çardak Altı Sohbetleri'ni baştan sona takip eden isimler arasındaydı.

GELECEKTE YAPILACAK MESLEK TERCİHLERİ NE OLMALI?

Eğitim temalı sohbette, Prof. Dr. Acar Baltaş, Deniz Bayramoğlu ve Emin Çapa özellikle çocukların gelişimi ve eğitimle birlikte yapılacak meslek tercihlerini ele aldı. Sohbette, günümüzde yazılım ve kodlamanın önemine değinilirken, meslek tercihlerinde gençlerin çağı takip ederek seçimler yapması öngörüldü. Yine geride kalan yıllarda çok önemli meslek grupları arasında yer alan mühendislik ve doktorluğun yerini teknoloji çağı mesleklerinin alacağı bilgisi verilirken, buna paralel olarak ülkemizin de bilim ve bilişim anlamında gelişmesi gerektiği ifade edildi.