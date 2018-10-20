Beşinci böbreğini karnında taşıyor

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Kendi böbrekleri fonksiyonunu kaybedince 2 kez nakil yapılan ancak bu organların da işlevini yitirmesi sonucu yeniden diyalize girmeye başlayan 38 yaşındaki Kenan Kılıç, eşinden aldığı beşinci böbrekle yeniden hayata tutundu.

Afyon'un Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyünde yaşayan Kenan Kılıç'a 9 yaşındayken Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Doktorların böbrek nakli olması gerektiğini belirtmesi üzerine Kılıç'ın annesi Ayşe Dudu Kılıç, gönüllü oldu. Burada gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuşan Kılıç'ın mutluluğu 7 yıl sürdü.

Annesinden aldığı böbreğin işlevini kaybetmesi üzerine Kılıç bir süre ilaç tedavisi gördü, ayrıca ikinci nakil için de araştırmaya başladı.

Kılıç, ikinci böbreğini de babası Hüseyin Kılıç'tan alarak 12 yıl sağlıklı bir hayat sürdü. Hastalık ve ilaçların etkisiyle vücudu yorgun düşen Kılıç'ın bu böbreği de 1 yıl önce iflas etti.

Rahatsızlığı nedeniyle hayatı hastanelerde geçen Kılıç, üçüncü kez organ nakli olmak için eşi Hazar Kılıç'a danıştı.