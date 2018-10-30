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Beşinci kat penceresinden düşüp ölen Sultan, Bursa'da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 15:45 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, iddialara göre dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Sultan Eroğlu'nun (37) cenazesi, Bursa'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Beşinci kat penceresinden düşüp ölen Sultan, Bursa'da toprağa verildi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, iddialara göre dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Sultan Eroğlu'nun (37) cenazesi, Bursa'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, Malkara'nın Camiatik Mahallesi Çifte Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Sultan Eroğlu, oturdukları apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden düştü. Olayı gören komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Eroğlu'nu ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumu ağır olan Eroğlu, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sultan Eroğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Eroğlu'nun cenazesi Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Merkez Cami'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazından sonra Eroğlu, gözyaşlarıyla Hasanağa Mezarlığı'na defnedildi.
Öte yandan ailesi olay ile ilgili henüz detaylı bilgi sahibi olmadıklarını söyleyerek cenazeyi görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Sultan Eroğlu'nun ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan dini nikahlı eşi S.B.'nin ise bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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