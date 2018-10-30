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Beşinci kat penceresinden düşüp ölen Sultan, Bursa'da toprağa verildi(2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 16:12 | Son Güncelleme

'TARTIŞTIK' DİYEN DİNİ NİKAHLI EŞİ SERBEST Malkara'da dün  apartmanın penceresinden düşerek hayatını kaybeden Sultan Eroğlu'nun olaydan sonra gözaltına alınan dini nikahlı eşi Ş.B.'nin polisteki soruşturması tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede, birlikte yaşadıkları Sultan Eroğlu ile olay günü tartıştıklarını söyleyen Ş.B., "Olay günü tartışmıştık; ağlamaya başladı.

'TARTIŞTIK' DİYEN DİNİ NİKAHLI EŞİ SERBEST
Malkara'da dün apartmanın penceresinden düşerek hayatını kaybeden Sultan Eroğlu'nun olaydan sonra gözaltına alınan dini nikahlı eşi Ş.B.'nin polisteki soruşturması tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede, birlikte yaşadıkları Sultan Eroğlu ile olay günü tartıştıklarını söyleyen Ş.B., "Olay günü tartışmıştık; ağlamaya başladı. Ben de onu odada yalnız bıraktım. Ağlama sesi kesilince baktığımda pencereden atlamış. Hemen polis ve 112'yi aradım" dedi. Malkara oto sanayi sitesinde işçi olarak çalışan Ş.B., ifadesinin ardından mahkemece serbest bırakıldı.
Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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