HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beşinci kattan düşen adam alt katların balkonlarındaki çamaşır telleri sayesinde hayatta kaldı

Beşinci kattan düşen adam alt katların balkonlarındaki çamaşır telleri sayesinde hayatta kaldı

26.02.2021 12:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da evinin balkonundayken başı dönen 59 yaşındaki adam, dengesini kaybederek 5’inci kattan beton zemine düştü.

Antalya’da evinin balkonundayken başı dönen 59 yaşındaki adam, dengesini kaybederek 5’inci kattan beton zemine düştü. Alt katlardaki balkonlarda bulunun çamaşır tellerine çarparak hızı yavaşlayan ve ağır yaralanan adam, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2674 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukları ve eşi işte bulunan emekli Feti Turhan (59) sabah saatlerinde balkona çıktı. İddiaya göre, başı dönen Turhan, dengesini kaybedip 5’inci kattan alt kattaki balkonlarda bulunan çamaşır telleri ve demir kolluklara çarptı, ardından beton zemine düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Turhan, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Feti Turhan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
Dikkat çeken açıklama! 'Yol ayrımındayız' dedi ve uyardıDikkat çeken açıklama! 'Yol ayrımındayız' dedi ve uyardı
Çekilen aracım nerede, hangi otoparkta? Çekilen aracım nerede, hangi otoparkta?
1/

En Çok Okunan Haberler

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu veda etti

Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu veda etti

Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı

Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Bakan Koca duyurdu: Çok yakın zamanda pregestasyonel tanı uygulamalarını başlatacağız

Bakan Koca duyurdu: Çok yakın zamanda başlatacağız

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Mutasyonda yol ayrımındayız

Dikkat çeken açıklama! 'Yol ayrımındayız' dedi ve uyardı

Son Dakika: Bakan Akar'dan ABD ile S-400 gerilimine ilişkin açıklama: Mektubumuza yanıt verilmeli

Akar'dan ABD ile S-400 gerilimine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hocalı katliamı' mesajı

Erdoğan'dan 'Hocalı katliamı' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hocalı katliamı' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hocalı katliamı' mesajı

Şırnak normalleşmeye en yakın illerde arasında yer alıyor! Gözler 1 Mart'a çevrildi

Normalleşmeye en yakın illerde arasında! Gözler 1 Mart'a çevrildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.