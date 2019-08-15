HABER

Beşinci kattan düşen Eymen Gazi bebek ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 23:31 | Son Güncelleme

SİVAS'ta apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen Eymen Gazi Bulut (2) ağır yaralandı.

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen Eymen Gazi Bulut (2) ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Fatih Mahallesi Şafak Caddesi üzerindeki Bulut Apartmanı'nın 5'inci katında meydana geldi. Bahattin-Merve Bulut çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Eymen Gazi Bulut oynamak için apartmanın 5'inci kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Balkonda bir süre oynayan küçük Eymen, bir süre sonra dengesini kaybedince ayakları üzerine beton zemine düştü. Eymen'in düştüğünü gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Eymen Gazi Bulut’u ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Eymen Gazi bebek, buradaki ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERÜnlü şarkıcı kadın arkadaşlarına teknede spor yaptırdıÜnlü şarkıcı kadın arkadaşlarına teknede spor yaptırdı
Kız tarafı olumsuz cevap verince kavga çıktı: 4 yaralıKız tarafı olumsuz cevap verince kavga çıktı: 4 yaralı
Karısını öldüren koca tutuklandıKarısını öldüren koca tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

Keşmir'de çatışma! 10 kişi hayatını kaybetti

Keşmir'de çatışma! 10 kişi hayatını kaybetti

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta’da damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti

Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti

Cama yumruk atan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti

Cama yumruk atan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Aydın'da eski sevgili dehşeti

Eski sevgili dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.