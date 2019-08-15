Beşinci kattan düşen Eymen Gazi bebek ağır yaralandı

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen Eymen Gazi Bulut (2) ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Fatih Mahallesi Şafak Caddesi üzerindeki Bulut Apartmanı'nın 5'inci katında meydana geldi. Bahattin-Merve Bulut çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Eymen Gazi Bulut oynamak için apartmanın 5'inci kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Balkonda bir süre oynayan küçük Eymen, bir süre sonra dengesini kaybedince ayakları üzerine beton zemine düştü. Eymen'in düştüğünü gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Eymen Gazi Bulut’u ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Eymen Gazi bebek, buradaki ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

