HABER

Beşinci kattan düşen yaşlı adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 22:38 | Son Güncelleme

NİĞDE’de apartmanın 5’inci kattaki penceresinden düşen Ali Navruz (80), hayatını kaybetti.

Beşinci kattan düşen yaşlı adam öldü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de apartmanın 5’inci kattaki penceresinden düşen Ali Navruz (80), hayatını kaybetti.
Merkez Selçuk Mahallesi Mezbaa Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5'inci katında oturan Ali Navruz, iddiaya göre pencereden bakarken dengesini kaybedip düştü. Apartman sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Navruz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Navruz’un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları, yaşlı adamın pencereden sürekli caddeye baktığını, dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Beşinci kattan düşen yaşlı adam öldüBeşinci kattan düşen yaşlı adam öldüBeşinci kattan düşen yaşlı adam öldü

5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!
Tayin isteyen polis dehşet saçtı: Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (4)Tayin isteyen polis dehşet saçtı: Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (4)
Bartın'da yağmur nedeniyle toprak kaydı, istinat duvarı yıkılan ev boşaltıldıBartın'da yağmur nedeniyle toprak kaydı, istinat duvarı yıkılan ev boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası açıklamalarda bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası açıklamalarda bulundu

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Yılmaz Morgül: Acun'la tanışınca parayı tanıdım

Yılmaz Morgül: Acun'la tanışınca parayı tanıdım

Erkan Tan: Gezi'ye katılanların başları kesilmeli

Erkan Tan: Gezi'ye katılanların başları kesilmeli

Rize Emniyet Müdürü polis tarafından vuruldu! Altuğ Verdi şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü polis tarafından vuruldu! Altuğ Verdi şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu mahalle 2 yıldır durmadan kayıyor!

Bu mahalle 2 yıldır durmadan kayıyor!

Aydın'da trafo patladı! Kepenkleri elektrikli olan esnaf dükkanını açamadı

Aydın'da trafo patladı! Kepenkleri elektrikli olan esnaf dükkanını açamadı

Burada 7 yıldır plastik poşet kullanımı yasak!

Burada 7 yıldır plastik poşet kullanımı yasak!

Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! 'İlk defa denk geldim, nadir görülür'

Zıpkınla avladı, şaşkına döndü! Nadir görülüyordu...

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Tuğla taşıdı, alçı yaptı, kendi işinin patronu oldu

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.