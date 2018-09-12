Beşir Derneği, İdlib için yardıma hazır

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, son günlerde İdlib'de yaşanan süreçle birlikte olası göç dalgasına yönelik Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordinasyon içerisinde hazırlıklarını tamamladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek, 15 kamp bölgesine ve İdlib kırsalındaki yerleşim alanlarına yönelik giyim, temizlik malzemeleri, yakacak, battaniye, çocuk bezi, çocuk maması, sıcak yemek ve ekmek yardımlarını sürdürüyor.

Reyhanlı'da bulunan 100 bin ekmek üretim kapasiteli fırını ve 5 bin kişilik yemek üretim kapasiteli mobil aşevini bölgede hazır tutan dernek, Valilik ve AFAD'ın talebi halinde belirlenen yerlerde hizmet vermeye başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği Suriye Koordinatörü Abdülhakim Gökhan Bayram, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yaşanacak her türlü gelişmeye hazırlıklı olduklarını belirtti.

Reyhanlı ve Kilis'teki ekmek fırınlarında ürettikleri ekmekleri AFAD ve Kızılay koordinasyonunda belirlenen yerlere sevk edeceklerini aktaran Bayram, 200 bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırınların un yönünden desteklendiği takdirde bölgeye ekmek sevkiyatı yapabileceklerini ifade etti.