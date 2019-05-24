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Beşir Derneği ramazanda da Suriyelilerin yanında

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 18:09 | Son Güncelleme

Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, derneğin Kilis, Azez ve Cerablus'taki fırın, paylaşım mağazası ve aşevlerini ziyaret ederek yardım çalışmalarına katıldı

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, derneğin Kilis, Azez ve Cerablus'taki yardım faaliyetlerini inceledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Beşir Derneği, yaklaşık 9 yıldır süren savaş nedeniyle temel gereksinimlerini karşılayamayan Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarına devam ediyor.

Kilis ve Reyhanlı'da günlük 200 bin ekmek üretme kapasiteli fırın, Kilis ve Cerablus'ta günlük 30 bin kişilik sıcak yemek üretme kapasiteli aşevleriyle savaş mağduru ailelerin yanında olan Beşir Derneği, Azez ve Cerablus bölgelerinde açtığı paylaşım noktalarıyla da bölge halkının pek çok ihtiyacını gidermeyi sürdürüyor.

Bu ramazan "Herkes Seni Bekliyor" sloganı ile Türkiye ve birçok ülkede iftar organizasyonları, gıda ve fitre dağıtımı faaliyetleri gerçekleştiren Beşir Derneği, Suriyeli savaş mağdurlarının da yanında olmaya devam ediyor.

Beşir Derneği Genel Başkanı Sarıyar da derneğin Kilis'teki aşevi ve fırını ile Azez'deki paylaşım mağazasını ziyaret ederek, gıda kolisi ve iftariyelik paketleri dağıtım faaliyetlerine katıldı. Sarıyar, ayrıca Cerablus'a geçerek derneğin aşevinde üretilen sıcak yemeklerin kamplara dağıtımına iştirak etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıyar, "Bağışçılarımızdan aldığımız emanetleri gerçek ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bu gayret çerçevesinde, Suriye sınırları içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Bununla beraber Suriyeli muhacir kardeşlerimiz ile hemhal olup ramazan ayının sevincini kardeşlerimiz ile paylaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık." ifadelerini kullandı.

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Beşir Derneği

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