İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği ve Türk Kızılay iş birliğinde hayata geçirilen "Kan Kardeşim" projesi kapsamında, Türkiye'nin birçok yerinde kan bağışı çadırları kurulacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, geçmiş yıllarda 100 bin ünitenin üzerinde kan bağışına vesile olan Beşir Derneği, Kızılay ile imzaladığı protokol çerçevesinde bu yıl da kampanyaya destek olmaya hazırlanıyor.

"Kan ani değil, sürekli ihtiyaçtır" düşüncesinden hareketle "Bir Damla Bin Umut" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, 9 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında kurulacak Kızılay çadırlarında gönüllü vatandaşlar, kan bağışı yapabilecek.

Projenin ilk etabı, İstanbul Avrupa Yakası'nda başlayacak, Tekirdağ ve Kırklareli ile devam edecek. Projenin diğer ayağını oluşturan online kan bağışı portalı "www.kankardesim.org" da kampanyaların duyurulması, Kızılay ile yapılacak etkinliklerin detaylarının paylaşılması için önem taşıyor. Ayrıca gönüllü bağışçılar, siteden kayıt formu doldurarak, sistemin içerisine dahil ediliyor.

Dernek, projeyle bugüne kadar 106 bin 596 ünite kan bağışı yapılmasına vesile oldu.