İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği ve Türk Kızılay iş birliğinde hayata geçirilen "Kan Kardeşim" projesi kapsamında, Türkiye'nin birçok yerinde kan bağışı çadırları kurulacak.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, geçmiş yıllarda 100 bin ünitenin üzerinde kan bağışına vesile olan Beşir Derneği, Kızılay ile imzaladığı protokol çerçevesinde bu yıl da kampanyaya destek olmaya hazırlanıyor.
"Kan ani değil, sürekli ihtiyaçtır" düşüncesinden hareketle "Bir Damla Bin Umut" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, 9 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında kurulacak Kızılay çadırlarında gönüllü vatandaşlar, kan bağışı yapabilecek.
Projenin ilk etabı, İstanbul Avrupa Yakası'nda başlayacak, Tekirdağ ve Kırklareli ile devam edecek. Projenin diğer ayağını oluşturan online kan bağışı portalı "www.kankardesim.org" da kampanyaların duyurulması, Kızılay ile yapılacak etkinliklerin detaylarının paylaşılması için önem taşıyor. Ayrıca gönüllü bağışçılar, siteden kayıt formu doldurarak, sistemin içerisine dahil ediliyor.
Dernek, projeyle bugüne kadar 106 bin 596 ünite kan bağışı yapılmasına vesile oldu.
Kan bağışı, 9-10 Şubat'ta Bayrampaşa, Beyoğlu, Fatih, Sarıyer, Lüleburgaz, Çorlu, Arnavutköy, Avcılar ve Başakşehir'de, 16-17 Şubat'ta Gaziosmanpaşa, Güngören, Şişli, Çatalca, Çerkezköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kırklareli'nde, 23-24 Şubat'ta Kağıthane, Zeytinburnu, Bahçelievler, Çağlayan, Tekirdağ, Bağcılar, Esenyurt, Hadımköy ve Edirne'de, 2-3 Mart'ta ise Esenler, Eyüp, Sultangazi, Selimpaşa, Silivri ve Halkalı'da gerçekleştirilecek.
Seçim öncesi merak ediliyordu! Vali 'Çok mutluyuz' dedi açıkladı
Bu kez polis, hırsız oldu! Pazar yerinde şaşırtan görüntüler
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Dünya bu konuşmaya kilitlendi! Trump tarih verdi
ABD'li komutandan Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklama!
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum