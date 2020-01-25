Beşir Derneğinden Elazığ'daki afetzedelere destek

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, Elazığ'da gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye yönlendirdiği gönüllüler ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde çalışmalara başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, depremin olduğu andan itibaren ekiplerini organize eden Beşir Derneği, bölgeye yönlendirdiği gönüllüleriyle AFAD koordinesinde ihtiyaç tespiti yaptı.

Dernek, çalışmalar kapsamında bölgeye sevk ettiği mobil aşevinden halka sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar da ekiple afet bölgesinde inceleme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıyar, depremin Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da ciddi şekilde hissedildiğini, artçıların ise gece boyunca devam ettiğini ve vatandaşların evlerine giremediğini anlattı.

Deprem sonrası bölge halkının yaralarını sarmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD ile koordineli şekilde ekiplerin harekete geçtiğini belirten Sarıyar, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü ve çevre illerdeki ekiplerin hızlı şekilde bölgeye gönderildiğini kaydetti.