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Beşir protestoların doğduğu kente gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 19:58 | Son Güncelleme

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, yarın Atbera kentinde 55'inci Silahlı Kuvvetler Milli Atıcılık Festivali'nin kapanış merasimine katılacak

HARTUM (AA) – Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, hayat pahalılığı protestolarının başladığı Atbera kentini ziyaret edecek.

Nil Nehri eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in yarın gösterilerin başladığı Atbera kentine geleceği belirtildi.

Şark televizyonunun haberinde de, "Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, 55’inci Silahlı Kuvvetler Milli Atıcılık Festivali etkinliklerine ve kapanış merasimine katılmak üzere Atbera kentine gelecek." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomik kriz kaynaklı gösterilerin fitilinin ateşlendiği Atbera'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin binası eylemcilerce ateşe verilmiş, kentteki gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Beşir, gösterilerin ardından iki hafta önce de El Cezira eyaletini ziyaret etmişti.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, iktidardan çekilmesini isteyenlere "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." şeklinde seslenmişti.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Atbera Ömer el-Beşir Sudan

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