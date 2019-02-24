Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) hükümeti ile silahlı gruplar arasında bu ay imzalanan anlaşma gereğince, ülkesinin OAC'da istikrar ve barışın sağlanması konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Sudan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşir ile Orta Afrika Cumhuriyeti Meclis Başkanı Musa Lavran, başkent Hartum'da bir araya geldi.

Orta Afrika Cumhuriyeti Meclis Başkanı Lavran, görüşmede, ülkesinin silahlı gruplarla Hartum'da imzaladığı barış ve uzlaşı anlaşmasının uygulanması konusunu ele aldıklarını belirtti.

Sudan'ın, Orta Afrika'nın yanında yer almasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Lavran, bu ülkenin ayrıca Afrika'daki tüm sorunların çözülmesi ve kıtaya barış gelmesi için sarf ettiği çabalardan övgüyle söz etti.

Beşir de OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında bu ay imzalanan anlaşma gereğince, ülkesinin OAC'da istikrar ve barışın sağlanması konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Orta Afrika Cumhuriyeti Meclis Başkanı Musa Lavran, barış görüşmelerine ev sahipliği yapması ve verdiği destek için Sudan hükümetine ülkesinin teşekkürlerini iletmek üzere perşembe günü başkent Hartum'a gelmişti.