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Beşiri'de 5 elektrik panosu yakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde 5 elektrik panosu, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.

Beşiri'de 5 elektrik panosu yakıldı

BEŞİRİ (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Beşiri ilçesinde 5 elektrik panosu, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) sorumluluk bölgesindeki tüketicilere kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek amacıyla gerçekleştirdiği 3 milyon liralık yatırım kapsamında Beşiri'de elektrik kablolarını yer altına alarak, şebekenin gücünü artırdı. Bununla birlikte kayıt dışı elektrik kullanımının önlenmesi için şirket tarafından ilçe genelinde elektriğin meskenlere dağıtılması için bölgeye özgü olarak geliştirilen 220 Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) kuruldu, yapıların içerisindeki sayaçlar buraya alındı.
Dün gece Beşiri'nin Kobin Mahallesi'ndeki Akın Caddesi üzerinde bulunan 5 ASOP, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yanıcı madde dökülerek yakıldı. Yanan 5 panonun yanı sıra aynı hatta bulunan 10 pano daha devre dışı kaldı. Saldırı nedeniyle bu panolardan enerji alan mahalledeki 200'ü aşkın abone elektriksiz kaldı.
PANOLAR YENİLENİYOR
Olayın ardından DEDAŞ Batman İl Müdürlüğü savcılığa suç duyurusunda bulundu, saldırganların yakalanabilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Enerji şirketi ekipleri de, sabah erken saatlerde yanan panoları yenilemek için çalışma başlattı. Gün içerisinde bu çalışmanın tamamlanarak mahalleye yeniden enerji verileceği bildirildi.

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Beşiri'de 5 elektrik panosu yakıldıBeşiri'de 5 elektrik panosu yakıldıBeşiri'de 5 elektrik panosu yakıldı

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