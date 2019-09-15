BEŞİTAŞ'TA YOKUŞ AŞAĞI İNERKEN DEVRİLEN BETON MİKSERİ KAMERADA

"BETON MİKSERİ KARŞI TARAFTAKİ KAFEYE DE GİREBİLİRDİ"

Kazanın görgü tanığı Yunus Sancar, “Metro inşaatına beton götüren beton mikserleri ve büyük araçlar yokuştan iniyorlar. Bu arabalar gördüğüm kadarıyla çok hızlı gidiyor. Az da yağmur yağdığı için beton mikseri kaydı ve devrildi. Ben bu durumu daha önceden şantiyeye görevlilerine ve belediyeye bildirdim. Burası dik bir yokuş buradan araçlar inmesin çıkmasın diye birçok kez bildirdim. Beton mikserinin sürücüsü her hangi bir yara almadı. Bu beton mikseri yan taraftaki işyerine de girebilirdi karşı tarafta bulunan kafeye de girebilirdi. Belki de karşı kafeye girmemek için bilerek kaza yaptı. Bu yokuştan inen iş makineleri sürekli hızlı iniyorlarö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hizla yokuş aşağı inen beton mikserinin görüntüsü

-Beton mikserinin yol ayrımındaki refüje çarparak devrilmesi

-(ATÜEL GÖRÜNTÜ)

-Muhabir anonsu (Hakan KAYA)

-Devrilen beton mikserinden görüntü

-Metro inşaat alanından görüntü

-İnşaat alanındaki işçilerden görüntü

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detaylar

