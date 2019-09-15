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BEŞİTAŞ'TA YOKUŞ AŞAĞI İNERKEN DEVRİLEN BETON MİKSERİ KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan beton mikseri yol ayrımındaki refüje çarpıp devrildi.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş'ta yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan beton mikseri yol ayrımındaki refüje çarpıp devrildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi, Balmumcu Deresi Sokağı'nda saat 10.45'te meydana geldi. İddiaya göre yapımı devam eden Kabataş-Mahmutbey metro inşaatının Fulya Durağı şantiyesine giden Murat Yüksel'in kullandığı 34 BYC 044 plakalı beton mikseri yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan beton mikseri yol ayrımında bulunan refüje çarpıktan sonra devrildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza da sürücü yara almazken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde yokuş aşağı inerken savrulan beton mikseri yol ayrımında bulunan refüje çarptıktan sonra devrildiği görülüyor.
Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın yaşandığı alana güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Beton mikserini kaldırmak için olay yerine vincin gelmesi bekleniyor.

"BETON MİKSERİ KARŞI TARAFTAKİ KAFEYE DE GİREBİLİRDİ"
Kazanın görgü tanığı Yunus Sancar, “Metro inşaatına beton götüren beton mikserleri ve büyük araçlar yokuştan iniyorlar. Bu arabalar gördüğüm kadarıyla çok hızlı gidiyor. Az da yağmur yağdığı için beton mikseri kaydı ve devrildi. Ben bu durumu daha önceden şantiyeye görevlilerine ve belediyeye bildirdim. Burası dik bir yokuş buradan araçlar inmesin çıkmasın diye birçok kez bildirdim. Beton mikserinin sürücüsü her hangi bir yara almadı. Bu beton mikseri yan taraftaki işyerine de girebilirdi karşı tarafta bulunan kafeye de girebilirdi. Belki de karşı kafeye girmemek için bilerek kaza yaptı. Bu yokuştan inen iş makineleri sürekli hızlı iniyorlarö dedi.

Görüntü Dökümü:
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-(GÜVENLİK KAMERASI)
-Hizla yokuş aşağı inen beton mikserinin görüntüsü
-Beton mikserinin yol ayrımındaki refüje çarparak devrilmesi
-(ATÜEL GÖRÜNTÜ)
-Muhabir anonsu (Hakan KAYA)
-Devrilen beton mikserinden görüntü
-Metro inşaat alanından görüntü
-İnşaat alanındaki işçilerden görüntü
-Görgü tanığı ile röp
-Genel ve detaylar

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