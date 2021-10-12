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Beslediği 10 kedi ezilerek öldü! Çareyi böyle buldu

12.10.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te sokak kedilerini besleyen Emrah Aslan (37), son 1 ayda 10 kedinin ezilerek ölmesinin ardından iş yeri duvarına 'Dikkat! Kedi çıkabilir, ezersen kameralar kayıtta' yazılı bir tabela asarak güvenlik kameralarının sayısını artırdı.

Gazipaşa Mahallesi’nde ayakkabı mağazası sahibi Emrah Aslan, sokağındaki çok sayıda kediyi besleyip ihtiyaçlarını karşılıyor.

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BESLEDİĞİ 10 KEDİ EZİLDİ

Son dönemde sokaktan geçen araçların hızlı gittiğini ve 10 kedinin bu nedenle ezildiğini ifade eden Aslan, kendince çözüm üreterek yoldan görünecek şekilde iş yeri duvarına üzerinde ‘Dikkat! Kedi çıkabilir, ezersen kameralar kayıtta’ yazılı tabela astığını söyledi.

"BU ŞEKİLDE BİR ÖNLEM ALMAK İSTEDİK"

İş yerinin güvenlik kameralarının da sayısını artırdığını belirten Aslan, "Bu mahallede uzun zamandan beri esnaflık yapıyorum, kedileri elimden geldiğince besliyorum, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum. Fakat son zamanlarda hayvanların çok ölmesinden dolayı rahatsızlık duydum. ‘Bunlara ne gibi önlem alabilirim?’ diye düşünerek böyle bir tabela astım. Buralara kasis yapılması için izin alınması gerekiyormuş. Ben de tabela asmayı düşündüm. Ben kedilere karşı küçüklüğümden beri çok merhametliyimdir, çok severim. Onları korumak için ya da onlara bakmak için bu şekilde bir önlem almak istedik" dedi.

Emrah Aslan, tabelayı caydırıcı olması için astığını ancak kedi ezen araçları güvenlik kameralarından tespit ederek polise bildireceğini de sözlerine ekledi. (DHA)

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