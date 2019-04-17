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Beslediği geyiğin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2019 12:18 | Son Güncelleme

Avustralya'da bir kişi beslediği geyiğin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Beslediği geyiğin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi

Avustralya'da bir kişi beslediği geyiğin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Polis yetkilisi Paul Pursell, Victoria eyaletinde Moyhu kasabasında 46 yaşındaki bir adamın beslemek için yanına gittiği geyiğin saldırısına uğradığını ve yaşamını yitirdiğini belirtti.

Eşine yardım etme amacıyla ağıla giren kadının da yaralandığını ifade eden Pursell, ağır yaralı kadının helikopterle Melbourne'deki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Geyik polis tarafından vurularak itlaf edildi.

Son yıllarda Victoria'da vahşi geyik sayısının 1 milyonu geçtiği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
geyik Avustralya paul pursell ölüm saldırı

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