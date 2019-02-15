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Beslediği köpeğine el konulunca çileden çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 10:18 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir hayvansever, aylardır beslediği köpeğini şikayet üzerine yetkililer tarafından el konulunca çileden çıktı.Olay, geçtiğimiz gün Gülyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Beslediği köpeğine el konulunca çileden çıktı

Sivas’ta bir hayvansever, aylardır beslediği köpeğini şikayet üzerine yetkililer tarafından el konulunca çileden çıktı.
Olay, geçtiğimiz gün Gülyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Turan Güzelimdağ ismindeki hayvansever, aylar önce yaralı bir köpek buldu. Bulduğu köpeğini tedavi ettiren Güzelimdağ, daha sonra apartmanın girişinde bir yuva yaptı ve köpeği orada beslemeye başladı. Aylardır beslediği ve çok sevdiği köpeğin havlamaları mahalleliyi ise rahatsız etti. Komşular durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğüne bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri de av köpeğini Sivas Belediyesine ait havyan ambulansı ile alarak Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteline götürdü. Bunun üzerine köpek sahibi yetkililere sitem etti.
Köpeğin sahibi Ahmet Turan Güzelimdağ, yaralı olarak bulduğu köpeği veterinere götürüp iyileştirdiğini belirterek, "Köpeği ev halkı sevdi. Ona burada bakıyorduk. Mahallenin çocukları buradan gelip geçerken havlatıyorlardı. Onun için şikayet etmişler. Yoksa hayvanın hiçbir zararı yok. Av köpeği kimseyi ısırmaz. Şikayet oldu. Gelip aldılar. Kızılmayacak gibi değil. İnsanlık namına da burada besliyoruz. Hayvana 3-4 aydır bakıyorum. Hayvanın barınmasını, yemesini içmesini ve temizliğini yapıyoruz. Burada seviyoruz. Ara sıra bırakıp gezdiriyorum. Bir evladım gibi üzüldüm" dedi.

Beslediği köpeğine el konulunca çileden çıktı

Beslediği köpeğine el konulunca çileden çıktı

Beslediği köpeğine el konulunca çileden çıktı

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