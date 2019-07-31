Beslediği şeyi gören şoke oluyor: Bu inanılmaz yaratıklara aşık oldum!

Polonya'nın Krakow kentinde yaşayan Magdalena Dusza adlı bir kadın, kendisine evcil hayvan olarak dev bir Afrika salyangozu aldı. Aldığı tüm olumsuz sözleri görmezden geldiğini söyleyen kadın ve evcil hayvanı Misiek günün büyük bir vaktini birlikte geçiriyorlar. Ayrıca, evcil hayvanının vücudunu balçıkla sıvamasına aldırış etmiyor ve üzerinde gezmesine izin veriyor.

BAKIMI ÇOK KOLAY

Genç bir kız olduğundan beri evcil hayvan olarak bir salyangoz istediğimi biliyordum diyen kadın, Misiek adlı salyangozunu evde 130 litrelik bir tankta besliyor. Magdalena ona bakmanın çok kolay olduğunu söylüyor. “Biyoloji sınıfımızda okul evcil hayvanıyla benzer bir salyangoz vardı ve bu inanılmaz yaratıklara aşık oldum.” diyen Magdalena, evcil hayvan dükkanından altı yıl önce Misiek'i kurtardı.

'ONU KURTARMAM GEREKTİĞİNE KARAR VERDİM'

Magdalena, durumu şöyle özetledi: "Onu salyangozlar için ölümcül olan düşük nem oranına sahip, çok küçük bir kutuda tutuyorlardı ve parazitler kabuğunu işgal etmişti. "Gece hayatta kalacağına inanmıyordum ve neredeyse ölü bir hayvanın parasını ödemek istemiyordum. Uykusuz bir geceden sonra ona bir şans vermem ve onu kurtarmam gerektiğine karar verdim. O gün geri döndüm ve onu satın aldım.”