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Beslediği şeyi gören şoke oluyor: Bu inanılmaz yaratıklara aşık oldum!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 31.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Çoğu insan evcil hayvan olarak kedi, köpek veya kaplumbağa gibi hayvanları seçer. Ancak Magdalena Dusza isimli bu kadın evcil hayvan olarak kendine çok farklı bir hayvan seçti.

Polonya'nın Krakow kentinde yaşayan Magdalena Dusza adlı bir kadın, kendisine evcil hayvan olarak dev bir Afrika salyangozu aldı. Aldığı tüm olumsuz sözleri görmezden geldiğini söyleyen kadın ve evcil hayvanı Misiek günün büyük bir vaktini birlikte geçiriyorlar. Ayrıca, evcil hayvanının vücudunu balçıkla sıvamasına aldırış etmiyor ve üzerinde gezmesine izin veriyor.

BAKIMI ÇOK KOLAY

Genç bir kız olduğundan beri evcil hayvan olarak bir salyangoz istediğimi biliyordum diyen kadın, Misiek adlı salyangozunu evde 130 litrelik bir tankta besliyor. Magdalena ona bakmanın çok kolay olduğunu söylüyor. “Biyoloji sınıfımızda okul evcil hayvanıyla benzer bir salyangoz vardı ve bu inanılmaz yaratıklara aşık oldum.” diyen Magdalena, evcil hayvan dükkanından altı yıl önce Misiek'i kurtardı.

'ONU KURTARMAM GEREKTİĞİNE KARAR VERDİM'

Magdalena, durumu şöyle özetledi: "Onu salyangozlar için ölümcül olan düşük nem oranına sahip, çok küçük bir kutuda tutuyorlardı ve parazitler kabuğunu işgal etmişti. "Gece hayatta kalacağına inanmıyordum ve neredeyse ölü bir hayvanın parasını ödemek istemiyordum. Uykusuz bir geceden sonra ona bir şans vermem ve onu kurtarmam gerektiğine karar verdim. O gün geri döndüm ve onu satın aldım.”

EN SEVDİĞİ YİYECEK TATLI PATATES ve MUZ

Magdalena, en sevdiği yiyeceğin tatlı patates ve muz olduğunu ve balık gevreği yemeklerinin büyük bir hayranı olduğunu belirtti. Ne yazık ki, çoğu insan, evcil hayvan devi Afrika salyangozuna sahip olan Magdalena tarafından hayrete düşse de, bazıları Misiek'e yaptıkları yorumlarda çok acımasız olabiliyor.

'HERKES GİDİP BİR TANE ALSIN'

Magdalena şöyle dedi: “Bazen şakalaşmaya ve bana salyangozlarımı pişirip yiyip yiyemeyeceğimi sormaya çalışıyorlar, ama dürüst olmak gerekirse, hiç de komik değil. Bu yorumlara rağmen, Misiek'e sahip olmak çok sıra dışı ama aynı zamanda büyük bir tutkudur, özellikle salyangozlarınızın büyümesini gözlemlediğiniz zaman. Çok yavaş ve görkemli olduklarından, sakin ve rahat olmanızı sağlıyor. Herkese gidip kendileri için dev bir salyangoz almasını öneririm.”

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Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler Salyangoz evcil hayvan

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