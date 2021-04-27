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Beslediği tilkinin kendisini takip edip evine girmesini görüntüledi

27.04.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaşayan hayvansever Sadık Sevinç, beslediği tilkinin kendisini takip edip evine girmesini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Beslediği tilkinin kendisini takip edip evine girmesini görüntüledi

İlçeye bağlı Müsellim köyünde yaşayan Sevinç, bir süre önce yiyecek aramak için evinin önüne gelen tilkiyi elleriyle beslemeye başladı.

Kendisine alışan tilki, bir akşam Sevinç'i takip ederek evinin içine kadar girdi. Sevinç, bu anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

Sadık Sevinç, AA muhabirine, uzun zamandır beslediği tilkinin bir akşam iş dönüşü kendisini görünce takip etmeye başladığını söyledi.

"YEMEĞİN KOKUSUNU ALINCA EVE KADAR GELDİ"

Elindeki sefer tasının içinde yemek bulunduğunu belirten Sevinç, "Yemeğin kokusunu alınca eve kadar geldi. Bir süre evin içinde durdu, daha sonra tekrar dışarı çıktı." dedi.

Kendisinin hayvanları çok sevdiğini ve bu manzaranın çok hoşuna gittiğini dile getiren Sevinç, "Tilki içeri girdiğinde onunla konuştuğumda beni anlar gibiydi. Evde tavuk yoktu, misafirimize mahcup olduk, veremedik. Biz önce insanlar olarak birbirimizi sevmeliyiz. Daha sonra hayvan ve doğa sevgisi gelir. Sevgi bizim hayat kaynağımız. Sevgisiz bir dünyanın anlamı yoktur." ifadelerini kullandı.

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