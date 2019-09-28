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Besledikleri kedileri için 'komşu zehirledi' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

BOLU'da, Haldun Karakurt ve kardeşi Zuhal Karakurt, sokakta besledikleri 2 kedinin komşuları G.Y.

Besledikleri kedileri için 'komşu zehirledi' iddiası

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Haldun Karakurt ve kardeşi Zuhal Karakurt, sokakta besledikleri 2 kedinin komşuları G.Y. tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. Kediler, otopsi işlemleri için Milli Parklar görevlileri tarafından alındı.
Bolu'da öğretmenlik yapan Haldun Karakurt ve kardeşi Zuhal Karakurt, Borazanlar Mahallesi 403. Sokak'ta besledikleri 2 yavru kedinin öldüğünü gördü. Aynı gece Karakurt, yavru kedileri zehirleyerek öldürdüğünü iddia ettiği komşusu G.Y.'yi cep telefonu ile video kaydına aldı. Görüntülerde G.Y.'nin, "Kedi mahallesi ettin. Sağ kedi, sol kedi yazık yazık" dediği, Haldun Karakurt'un da "Kedilere fare zehiri atmışsın. Seni polise şikayet edeceğim" dediği, G.Y.'nin de, "Daha zehirleyeceğim onları" ifadeleri yer aldı.
Haldun Karakurt, videoyu Bolpati Derneği ile paylaştı. Video kısa sürede birçok hayvansever tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Videonun yayılmasının ardından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa gelerek telef olan kedileri aldı. Kedilere ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.
'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ'
Haldun Karakurt, kedilerini öldürdüğünü iddia ettiği komşusundan şikayetçi olacağını belirterek, "Sokaktaki kedileri besliyorum. 4-5 senedir her sabah, her akşam mama veriyorum. Ama buradaki cani bir kadın, sürekli kedilerle uğraşıyor. Bizden önceki kiracıya da aynı şekilde tepki göstermiş. Sokaktaki kedileri taşlıyorlar, tekme atıyorlar karı koca. Ben görmedim, ama tekme ve taş attıklarını gören komşular var. Bunu senelerdir yapıyorlar. Artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz. En son zehirleyeceğim dediği bir video çektim. Mama kapları koyuyorum, arkamdan geliyor ve kaplara tekme atıyor. Gelmeyen kediler, gece yesinler diye mama koyuyorum. Ben gittikten sonra mama kaplarını çöpe atıyor. Komşular da şikayetçi bu kadından. Artık bir çare bulunmasını istiyorum. En son 2 tane yavru kedi bulduk. Zehirlendiklerinden tam emin değilim. Milli Parklar’dan gelerek aldılar. Otopsi yapacaklar. Ona göre zehirlenip zehirlenmedikleri belli olacak. Şikayetçi olacağız. Hayvan hakları dernekleri de mahalle sahinleri de şikayetçi olacaklar" dedi.
DÜN NE KADAR AĞLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM
Haldun Karakurt, kedilere mama vermeye devam edeceğini ifade ederek, "Onlar Allah'ın sessiz kulları. Dün ne kadar ağladığımı hatırlamıyorum. O kediler için o kadar çok ağladım ki" diye konuştu.
Zuhal Karakurt ise, "Tekme atıyorlar, taş atıyorlar. Apartmanın kamera kayıtlarından çok gördüm. Onları talep edeceğiz. Yasal olarak da sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. O iki şahsın da sonuna kadar yasal mücadelemizi verip, ceza almasını sağlayacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Besledikleri kedileri için 'komşu zehirledi' iddiasıBesledikleri kedileri için 'komşu zehirledi' iddiasıBesledikleri kedileri için 'komşu zehirledi' iddiasıBesledikleri kedileri için 'komşu zehirledi' iddiası

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