HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Besledikleri sokak köpeklerinden 3'ünü ölü buldular

Besledikleri sokak köpeklerinden 3'ünü ölü buldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Mecbure (50) ve Hatip Atlı (57) çifti, bir süredir besledikleri 13 sokak köpeğinden 3'ü ölü bulunurken, 4'ünün ise kayıp olduğunu bildirdi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Mecbure (50) ve Hatip Atlı (57) çifti, bir süredir besledikleri 13 sokak köpeğinden 3'ü ölü bulunurken, 4'ünün ise kayıp olduğunu bildirdi. Atlı çiftinin şikayeti üzerine, soruşturma başlatıldı.
Selvilitepe Mahallesi, Akçakoyun Sokak'ta yaşayan Hatip ve Mecbure Atlı çifti, bir süredir besledikleri 13 sokak köpeğinin ortalıklarda görünmemesi ve seslerinin çıkmaması üzerine merak edip, otomobilleri ile aramaya çıktı. Çift, kayıp köpeklerden 6'sını sağ, 3'ünü ise telef olmuş halde yakındaki arazide buldu. Çiftin şikayeti üzerine Turgutlu Belediyesi, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Turgutlu Hayvan Hakları Derneği harekete geçti. CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, polisle birlikte Atlı çiftinin evine gidip bilgi alarak, köpeklerin ölü bulunduğu yerde incelemelerde bulundu.
Zehirlenerek öldürüldükleri değerlendirilen 3 köpeğe, Turgutlu Belediyesi veteriner hekimleri tarafından kesin ölüm nedenlerinin tespiti için nekroskopi yapılacağı bildirildi. Kayıp diğer 4 köpeğin bulunması için çalışmalar sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Elazığ depreminin bilançosu: 5 ilde 6 bin 851 bina ağır hasarlıElazığ depreminin bilançosu: 5 ilde 6 bin 851 bina ağır hasarlı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalandı

Wuhan'daki Türkler için havalandı

Mahkemede Elazığ'a bağış karşılığı uzlaşma... "Dava sonrası herkes gülüyordu, hakim gülüyordu"

Mahkemede 'örnek' uzlaşma: Hakim gülüyordu

Son dakika! MASAK'tan bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme

Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme!

KKTC'de Akıncı’ya 'şehit mezarlarını açın' çağrısı

KKTC'de şoke eden olay! Akıncı’ya 'mezarları açın' çağrısı

FETÖ mensupları, istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmiş

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

AFAD, deprem sonrası son durumu açıkladı: 5 ilde 6 bin 851 bina ağır hasarlı

Elazığ depreminin bilançosu: 5 ilde 6 bin 851 bina ağır hasarlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.