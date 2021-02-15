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Beslenme alışkanlığınız saçlarınızı da etkiliyor

15.02.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Beslenme alışkanlığınız saçlarınızı da etkiliyor

Beslenme şeklindeki hatalar ve yetersizliklerin saç sağlığınızı etkilediğini biliyor muydunuz? Konu ile ilgili bilgi veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, saçlarınızda oluşacak cansızlaşma, kırılma ve dökülerek seyrelmede beslenme alışkanlığının azımsanmayacak kadar önemli olduğunu söyledi.

Yapılan araştırmalarda günlük 1000 kalori ve altında uygulanan diyetlerde saç dökülmelerinin 1 ile 6 ay içerisinde başladığı gözlendiğini ve diyetin normale döndürülmesiyle saç büyümesinin normale döndüğünü söyledi.

Yeterli protein almadan beslenmenin de saç dökülmesine yol açtığına dikkat çeken Küçükçakır, “omega 3,6,9 denilen esansiyel yağ asitlerinin eksikliği durumda 2-4 ay içinde saçlarda dökülme başlar. Omega-3 içeren besinlerin başında somon, torik, uskumru ve palamut balıkları, kabak çekirdeği, keten tohumu ve semiz otu gelir.
Omega-6 ise saçlı derideki kepeklenme ve kızarıklığı 3 haftada, saç değişikliklerini ise 3 ayda düzeltir. Demir eksikliği saç kaybının nedenlerinden biridir. Bunun yanında çinko minerali, saç köklerinin gelişmesine yardımcı olur. Çinko eksikliğinde saçların dökülmesi, beyazlaması, seyrek, kısa ve kırılgan bir hal alması gözlenir. Bakır eksikliği ise, saç köklerinin yetersiz gelişimine ve beyazlamasına neden olabilir” dedi.

BİOTİN EKSİKLİĞİNE DİKKAT

Saç köklerinin sağlıklı büyümesi için gerekli vitaminlerden birisinin de biotin olduğunu vurgulayan Küçükçakır, eksikliğinde saçlarda seyrelme, kırılma ve dökülmeler başlayacağının altını çizdi. Özellikle yumurta akının fazla tüketilmesinde ya da genetik kökenli bazı hastalıklarda biotin eksikliğinin gözlendiğini kaydeden Küçükçakır, “Bununla birlikte C vitamini eksikliğinde de saçta kıvrılmalar başlar.
Özellikle yaşlılarda, alkoliklerde, sigara içenlerde, kortizonlu ilaçların uzun süreli kullanımında, taze sebze veya meyvelerin yetersiz tüketimine bağlı gelişir. Bunların dışında dışarıdan almamız gereken L-lizin, L- sistin gibi esansiyel aminoasitlerin eksikliğinde de kuru ve kırılgan saçlar, saç kaybı ve erken beyazlama görülmektedir. Ayrıca yeşil çay tüketiminin saç köklerinde büyümeyi uyarır ve özellikle erkek tipi kellikte faydalıdır. Sonuç olarak beslenme alışkanlıklarımızı bilinçli bir şekilde sağlıklı ve bilimsel temellere dayalı diyetlere göre düzenlemek bile başlı başına saç dökülmesi ve diğer problemlerin birçoğunun önlenmesine yeterli gelecektir.

İHA

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