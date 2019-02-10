Beslenme çantaları protein, yağ ve karbonhidrat dengesine uyumlu olmalı

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Tatlıoğlu, okul beslenme çantalarında protein, yağ ve karbonhidrat dengesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Okul beslenme çantalarında çocuğun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini dengeli biçimde karşılayacak şekilde besinlerin bulunması gerektiğini belirten Diyetisyen Nur Tatlıoğlu, besinlerin aynı zamanda çocuğun yaşı, boyu ve kilosuna göre hazırlanması önerisinde bulundu. Tatlıoğlu, “Beslenme çantasındaki besinlerin protein, yağ, karbonhidrat dengesine uygun olması gerekiyor. Porsiyonların çocuğun boyuna, yaşına, kilosuna uygun olması gerekiyor. Kimisine belki bir sandviç yeterken kimisine üç dilim ekmeğe denk gelecek biçimde sandviçler hazırlanabilir. Örneğin bir tavuklu sandviç ve yanına konulacak bir ayran güzel bir öğle yemeği olabilir veya içerisine mevsimine uygun meyveler konularak yoğurtlu yulaflı karışımlar yapılabilir” dedi.

Kilo problemi olan çocuklarda diğer öğünlere de dikkat

Kilo problemi olan çocuklarda ise diğer öğünler göz önünde bulundurularak beslenme çantası hazırlanması gerektiğini dile getiren Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kilo problemi olan çocuk kahvaltıyı çok yoğun yapıyorsa ya da akşam yemeğinde çok fazla yiyorsa öğle yemeği biraz daha hafif olmalı. Ara öğün alışkanlığı varsa bunlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Ara öğünlerde kuru yemiş, meyve gibi yiyecekler tercih ediliyorsa öğün sayısı ya da öğün kalorisi biraz daha düşürülebilir.”