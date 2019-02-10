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Beslenme çantaları protein, yağ ve karbonhidrat dengesine uyumlu olmalı

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Tatlıoğlu, okul beslenme çantalarında protein, yağ ve karbonhidrat dengesinin sağlanması gerektiğini söyledi.Okul beslenme çantalarında çocuğun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini dengeli biçimde karşılayacak şekilde besinlerin bulunması gerektiğini belirten Diyetisyen Nur Tatlıoğlu, besinlerin aynı zamanda çocuğun yaşı, boyu ve kilosuna göre hazırlanması önerisinde bulundu.

Beslenme çantaları protein, yağ ve karbonhidrat dengesine uyumlu olmalı

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Tatlıoğlu, okul beslenme çantalarında protein, yağ ve karbonhidrat dengesinin sağlanması gerektiğini söyledi.
Okul beslenme çantalarında çocuğun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini dengeli biçimde karşılayacak şekilde besinlerin bulunması gerektiğini belirten Diyetisyen Nur Tatlıoğlu, besinlerin aynı zamanda çocuğun yaşı, boyu ve kilosuna göre hazırlanması önerisinde bulundu. Tatlıoğlu, “Beslenme çantasındaki besinlerin protein, yağ, karbonhidrat dengesine uygun olması gerekiyor. Porsiyonların çocuğun boyuna, yaşına, kilosuna uygun olması gerekiyor. Kimisine belki bir sandviç yeterken kimisine üç dilim ekmeğe denk gelecek biçimde sandviçler hazırlanabilir. Örneğin bir tavuklu sandviç ve yanına konulacak bir ayran güzel bir öğle yemeği olabilir veya içerisine mevsimine uygun meyveler konularak yoğurtlu yulaflı karışımlar yapılabilir” dedi.

Kilo problemi olan çocuklarda diğer öğünlere de dikkat
Kilo problemi olan çocuklarda ise diğer öğünler göz önünde bulundurularak beslenme çantası hazırlanması gerektiğini dile getiren Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kilo problemi olan çocuk kahvaltıyı çok yoğun yapıyorsa ya da akşam yemeğinde çok fazla yiyorsa öğle yemeği biraz daha hafif olmalı. Ara öğün alışkanlığı varsa bunlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Ara öğünlerde kuru yemiş, meyve gibi yiyecekler tercih ediliyorsa öğün sayısı ya da öğün kalorisi biraz daha düşürülebilir.”

Anneler kolaya kaçmamalı
Annelerin beslenme çantası hazırlarken kolaya kaçmaması gerektiğine dikkat çeken Tatlıoğlu, “Anneler daha kolay ve pratik olması açısından hazır kekler, simit, poğaça gibi yiyeceklere yer verebiliyorlar. Çocuk bu besinlerle yeterli derecede kalori alıyor ama yağ ya da şekeri fazla tüketiyor. Bu nedenle ev yapımı ve düşük kalorili, tam tahıllı yiyeceklere yer vermeleri gerekiyor ki, tokluk süresini uzatsın, çocuğun okuldaki başarısını olumlu yönde etkilesin” ifadelerini kullandı.

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