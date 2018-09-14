"Beslenme çantasında 4 temel besin grubu da bulunmalı"

İSTANBUL, (DHA) - İSTİNYE Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, çocukluk çağında kazanılan beslenme alışkanlıklarının yaşam boyu sürdüğünü söyledi. Prof. Dr. Elmacıoğlu, yeterli ve dengeli beslenme için dört temel besin grubunu süt ve ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller, sebze ve meyve ile ekmek ve tahıllar olarak sıralarken çocukların beslenme çantalarının mümkün olduğunca bu dört grupta bulunan besinlerden seçilerek hazırlanmasını tavsiye etti.

Okul çocuklarının her sabah anne-baba ile yapacakları kahvaltının sağlıklı beslenmede ilk adım olduğunu söyleyen Prof. Dr. Elmacıoğlu, bu öğünün hem yetişkinler hem de çocukların yeterli ve dengeli beslenebilmesi için atlanmaması gerektiğini, özellikle çocuğun okul başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Elmacıoğlu çocukların beslenme çantalarında sağlıklı ve dengeli bir beslenme için bulunması gerekli gıdalar hakkında önemli önerilerde bulundu. Elmacıoğlu "Sebze ve meyvenin beslenme çantasının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Fındık veya ceviz bulunması da çocuğun beslenmesini enerji, protein ve mineraller açısından destekler"dedi.