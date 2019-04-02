Beslenme okuryazarlığı okulda başlayacak

DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beslenme okuryazarlığının okullarda başlaması ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliklerinin artırılması gerektiğini belirterek, "Her geçen gün kantin kültürünün de biraz devre dışı kalarak doğal yemek alışkanlıklarının kazandırıldığı bir döneme geçiş yapmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bakan Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu bir Türkiye'yi hedeflediklerini söyledi. Sağlığın sadece bu alanda görevli profesyonellerin sorumluluğunda olmadığını vurgulayan Koca, "Biz sağlığı bir öncelik olarak, toplum hayatına etkili olan tüm yapı ve sektörlerin gündemine sokmalıyız. Çok sektörlü bir sağlık bilinci geliştirmeliyiz." dedi.

Sağlıklı yaşam için iki önemli tedbir bulunduğunu ifade eden Koca, bunlardan ilkinin hareketli bir yaşam sürmek, diğerinin ise sağlıklı beslenme olduğunu kaydetti.

Bakanlık tarafından, ulusal stratejik planlar doğrultusunda, 2010'dan itibaren "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı"nın uygulanmaya başlandığını hatırlatan Koca, program çerçevesinde, başta çocukların gelişiminin izlenmesi ve şişmanlığın önlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.