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  4. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç: "Kahvaltı en önemli öğündür, vazgeçmeyelim"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç: "Kahvaltı en önemli öğündür, vazgeçmeyelim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

"Ben kahvaltı yaparım ne kilo alırım ne de hasta olurum"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, günün en önemli öğününün kahvaltı olduğunu belirterek, "Bence kahvaltıdan vazgeçmeyelim." dedi.

Saraç, TBMM'de Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplantısına gelişinde gazetecilerin, sorularını yanıtladı.

Dr. Mehmet Öz'ün, "kahvaltı yapmaya gerek olmadığı ve acıkmadan yememek gerektiği" şeklinde ifadeleri bulunduğu belirtilerek değerlendirmesinin sorulması üzerine Saraç, acıkmadan yememe kısmına katıldığını söyledi.

Saraç, şu görüşleri paylaştı:

"Bizim Türk toplumunda, hatta bütün dünyada kahvaltı en önemli öğündür. Bir deyiş var, 'Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin' diye. Ben buna katılıyorum. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Ama dikkat etmek lazım, klasik Türk kahvaltısı, hamur işleri, ekmekler, simitler, poğaçalar, börekler değil, daha çok protein ağırlıklı. Yumurta, belki bir parça çökelek gibi az yağlı, bol 'D' vitaminli, kalsiyumlu bir peynir. Bol yeşillik, üstüne limon sıkarak, olmazsa olmazımız zeytinyağımız, bazen köy tereyağımız, ekşi maya ile mayalanmış tam tahıllı ekmeğimiz, bir dilim kadar. Yanında da alkali bitki çayı, tercihim yeşil çaydır ama klasik Türk çayı da olur şekersiz olmak şartıyla. Bir tatlı kaşığı da bal veya tahin pekmez, şahane, sağlıklı güzel bir kahvaltıdır. Bence kahvaltıdan vazgeçmeyelim."

Kahvaltı yapıp yapmadığı sorulan Saraç, kahvaltı yaptığını, tam tahıllı bir dilim ekmek, zeytin, zeytinyağı, az yağlı çökelek, taze karış, yeşillik ve bir tatlı kaşığı bal yediğini belirtti. Saraç, "Ben kahvaltı yaparım ne kilo alırım ne de hasta olurum." diye konuştu.

Hamur işi, şeker olan bir kahvaltıdan bahsetmediğini dile getiren Saraç, haftada iki kez, özellikle kışın tarhana, mercimek çorbalı kahvaltıyı da önerdiğini bildirdi.

Saraç, bir gazetecinin, günde kaç öğün yemek yenmesi gerektiğini sorması üzerine, kendisine göre iki öğün beslenilebileceğini ifade etti. Gecikmiş bir kahvaltı, erken bir akşam yemeği ve 16 saat açlığa katıldığını dile getiren Saraç, ramazan orucunda bunun yapıldığını ve bir öğünün çıkarılabileceğini vurguladı.

Saraç, akşam yemeğini kışın saat 18.30-19.00, yazın da 19.30-20.00'den sonra yememek gerektiğini belirtti.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır da gazetecilerin sorusu üzerine kahvaltı yapmadan asla evden çıkmayacağını kaydetti. Satır, kahvaltıyı önemli bulduğunu ve mesaiye başlamadan evvel demli çayla kahvaltı yaptığını, ekmek, bal ve peynir yediğini söyledi.

Dilekçe Komisyonu Başkanvekili AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de evden kahvaltı yapmadan çıkmadığını ifade ederek, kahvaltının önemli olduğunu belirtti.

Bir doktor olarak geç saatlerde yemek yememek gerektiğini tavsiye eden Tamer, günde üç öğün yemek yenilebileceğini ancak Hz. Peygamber'in de tavsiyesi üzerine midenin üçte birinde yemek, üçte birinde su, üçte birinde de hava bulunmasının sağlık açısından da iyi olacağını dile getirdi.

Gazetecilerin sorusu üzerine kendisinin şişman olduğunu belirten Tamer, obezite üzerinde bir yıldır çalıştıklarını kaydetti. Tamer, Türkiye'nin Avrupa'da obezite anlamında birinci sıraya geldiğini vurgulayarak, obezite konusunda yaptıkları çalışmaların sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç Mehmet Öz

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