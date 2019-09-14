"Besleyici olma özelliği aşureyi diğer tatlılardan ayırıyor"

İSTANBUL (AA) - Medipol Esenler Hastanesi’nden Diyetisyen Miray Bozdoğan, içerdiği maddelerden dolayı besleyici olmasının aşureyi farklı kıldığını belirterek, "Diğer tatlılar un, yağ, şeker içerdikleri için besleyici değeri yoktur, fakat aşure kuru baklagil, meyve, kuru yemiş içerdiği için tüm malzemeleri hem vitaminli hem de lif yönünden zengindir." ifadesini kullandı.

Bozdoğan, yazılı açıklamasında, içerdiği maddelerden dolayı besleyici olmasının aşureyi diğer tatlılardan ayırdığını dile getirdi.

Diğer tatlıların un, yağ ve şeker içerdikleri için besleyici değeri olmadığını aktaran Bozdoğan, "Fakat aşure kuru baklagil, meyve, kuru yemiş içerdiği için tüm malzemeleri hem vitaminli hem de lif yönünden zengindir." diye konuştu.

- "Günde en fazla bir defa ve ana öğünde tüketilmeli"

Aşure tarifi paylaşan Bozdoğan, şunları kaydetti:

"1,5 su bardağı aşurelik buğday, 1 çay bardağı nohut ve kuru fasulyeyi haşladıktan sonra sularını dökmeden içine 7 adet kuru kayısı, 1 çay bardağı toz şeker, 3 adet kuru inciri, 2 yemek kaiığı kuru çekirdeksiz kuru üzüm ekleyip bir kere daha kaynattıktan sonra içine 1 adet elma eklenebilir. En son üzerine nar, ceviz, fındık ve toz tarçın ile süsleyebilirsiniz. Gül suyu A-C ve E vitaminlerinden zengindir ve uzmanlar tarafından cilde çokça faydası söylenmektedir. Bunların haricinde gül suyu günde en fazla 1 yemek kaşığı olacak şekilde tüketilebilir. Özellikle boğaz ağrısı, grip gibi durumlarda kullanılabilir."