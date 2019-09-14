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"Besleyici olma özelliği aşureyi diğer tatlılardan ayırıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 10:04 | Son Güncelleme

Medipol Esenler Hastanesi’nden Diyetisyen Miray Bozdoğan: - "Aşureyi diğer tatlılardan ayıran özelliği içerdiği maddelerden dolayı besleyici olmasıdır" - "Diğer tatlılar un, yağ, şeker içerdikleri için besleyici değeri yoktur, fakat aşure kuru baklagil, meyve, kuru yemiş içerdiği için tüm malzemeleri hem vitaminli hem de lif yönünden zengindir"

İSTANBUL (AA) - Medipol Esenler Hastanesi’nden Diyetisyen Miray Bozdoğan, içerdiği maddelerden dolayı besleyici olmasının aşureyi farklı kıldığını belirterek, "Diğer tatlılar un, yağ, şeker içerdikleri için besleyici değeri yoktur, fakat aşure kuru baklagil, meyve, kuru yemiş içerdiği için tüm malzemeleri hem vitaminli hem de lif yönünden zengindir." ifadesini kullandı.

Bozdoğan, yazılı açıklamasında, içerdiği maddelerden dolayı besleyici olmasının aşureyi diğer tatlılardan ayırdığını dile getirdi.

Diğer tatlıların un, yağ ve şeker içerdikleri için besleyici değeri olmadığını aktaran Bozdoğan, "Fakat aşure kuru baklagil, meyve, kuru yemiş içerdiği için tüm malzemeleri hem vitaminli hem de lif yönünden zengindir." diye konuştu.

- "Günde en fazla bir defa ve ana öğünde tüketilmeli"

Aşure tarifi paylaşan Bozdoğan, şunları kaydetti:

"1,5 su bardağı aşurelik buğday, 1 çay bardağı nohut ve kuru fasulyeyi haşladıktan sonra sularını dökmeden içine 7 adet kuru kayısı, 1 çay bardağı toz şeker, 3 adet kuru inciri, 2 yemek kaiığı kuru çekirdeksiz kuru üzüm ekleyip bir kere daha kaynattıktan sonra içine 1 adet elma eklenebilir. En son üzerine nar, ceviz, fındık ve toz tarçın ile süsleyebilirsiniz. Gül suyu A-C ve E vitaminlerinden zengindir ve uzmanlar tarafından cilde çokça faydası söylenmektedir. Bunların haricinde gül suyu günde en fazla 1 yemek kaşığı olacak şekilde tüketilebilir. Özellikle boğaz ağrısı, grip gibi durumlarda kullanılabilir."

Bozdoğan, aşurenin sağlıklı olmakla birlikte yaklaşık 300 kalori içerdiğini ifade ederek, bu nedenle günde en fazla bir defa ve ana öğünde, ayrıca haftada en fazla 2 gün tüketilmesinin uygun olduğunu aktardı.

- "Aşurenin alternatif tarifleri de var"

Aşurenin içerisindeki malzemelerin sağlıklı olduğu için değiştirilme yapılmasına gerek olmadığını belirten Bozdoğan, "Sadece toz şeker yerine bal ya da pekmez kullanılabilirsiniz. Eskiden aşurenin içerisine pekmez kullanımı yaygın olsa da maalesef günümüzde pek fazla tercih edilmiyor. Tarife göre bardak bardak şeker yerine 2 çay bardağı pekmez ya da 1 çay bardağı bal eklenebilinir." ifadelerini kullandı.

Bilinenin haricinde aşurenin alternatif tariflerinin de bulunduğuna değinen Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri sütlü aşuredir. Sütlü aşurenin tadına alışanlar hep bu isterler daha farklı olarak tercih etmektedirler. Osmanlı döneminde yapılan saray tatlısı olarak da yapılan Osmanlı aşuresinde nişasta ve gül suyu ile bağlanmakta ve bolca kuru yemiş (antep fıstığı, ceviz, badem, dolmalık fıstık) ile tatlandırılmaktadır. Aşure yaparken dikkat edilecek olan nokta kuru baklagiller bir gece önceden ıslatılmalıdır ve aşure yapımına kadar birkaç kez suyu yenilenmelidir. Fakat aşure yapma aşamasında kaynatma suyu, baklagillerin vitaminleri suyuna geçtiği için dökülmemelidir."

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Anahtar Kelimeler:
aşure Medipol Esenler Hastanesi

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