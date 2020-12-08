"Beşli çetenin kamulaştırılması" mümkün mü?

Bu yatırımların "kamulaştırılması" mümkün mü?CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı bütçe konuşmasında, "beşli çetenin" yatırımlarını "kamulaştıracaklarını" söylemesi Ankara'da tartışmalara yol açtı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Allah'ın izniyle iktidar olacağız ve bu soygun düzenine son vereceğiz, beşli çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan yatırımlarını kamulaştıracağız ve alacağız" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği firmaların, AKP döneminde devletten en çok ihale alan şirketler olduğu belirtiliyor. Dünya Bankası raporlarına göre de, altyapı projelerinde en fazla ihale alan 10 şirketten beşi, Türk inşaat şirketleri.

Peki, bu şirketlerin hukuken "kamulaştırılması" mümkün mü? Bu şirketlere verilen imtiyazlı projelerin kamuya nasıl bir mali yükü var?

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