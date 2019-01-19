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Besni Belediye Başkanı, AK Parti'den istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 17:35 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni Belediye Başkanı olan ve yerel seçimlerde aday gösterilmeyen İbrahim Öztürk, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Besni Belediye Başkanı, AK Parti'den istifa etti

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni Belediye Başkanı olan ve yerel seçimlerde aday gösterilmeyen İbrahim Öztürk, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
2014 yılında yapılan seçimleri Saadet Partisi adayı olarak kazanarak, Besni Belediye Başkanlığı görevine seçilen ve 2015 yılında AK Parti'ye katılan İbrahim Öztürk, 31 Mart seçimlerinde AK Parti tarafından aday gösterilmedi. Yapılan anketlerde ve kamuoyu yoklamalarında kendisinin istenmiş olmasına karşın aday gösterilmediğini öne süren İbrahim Öztürk, bu nedenle AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Besni halkının iradesinin kendisinin aday gösterilmeyerek yok sayıldığını öne süren Öztürk, açıklamasında şöyle dedi:
"2014 yılında benzer durum olunca Saadet Partisi'nden aday olarak seçimi kazanmıştık. 2015 yılında Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle partimize tekrar döndük ve vaadettiğimiz hizmetlerin birçoğunu tamamladık, bir kısmının da yapımı devam ediyor. Ne yazık ki AK Parti İlçe Teşkilatı içerisinde bulunan ve şahsi menfaatlerini memleket menfaatlerinin üzerinde tutan insanlar, şahsımız nezdinde Besnililerin iradesini yok saydılar. Parti olarak düzenledikleri hiçbir toplantıya davet etmeyip, bizi dışladılar. Aynı şekilde bizim düzenlediğimiz hiçbir toplantıya da icabet etmediler. 2014 yılındaki aynı senaryo ve dayatma anlayışı, bugün de uygulanmaya konulmuştur. Besnililerin iradesi yine yok sayılmıştır. Bu haksızlığa ve halkımızın yükselen tepki ve talebine istinaden AK Parti’den üzülerek istifa ediyorum."

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