Adıyaman'ın Besni Belediyesinin denetimi sonucunda düzenlenen teftiş raporunda yapılan tespitlerin, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirlenen belgelerin bir kısmının eksik olmasından kaynaklandığı, tespitin muhatabının ise belediye yöneticileri ve personeli olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ve internet sitelerinde Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından düzenlenen Besni Belediye Teftiş Raporu kaynak gösterilip, bazı milletvekillerinin de ismi belirtilerek mesnetsiz bilgilere yer verildiği anımsatıldı.

Belediyelere rehberlik edilmesi, yanlış ve hatalı uygulamaların düzeltilmesi, kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasının da engellenmesi amacıyla belirli aralıklarla belediyelerin bakanlık tarafından teftiş edildiği ifade edilen açıklamada, Besni Belediyesine de 2019 yaz teftiş programı uyarınca aynı amaç doğrultusunda Mahalli İdareler Kontrolörü görevlendirilmesi yapıldığı aktarıldı.

Belediyeleri teftiş etmek için görevlendirilen denetim elemanlarının temel görevinin, "yapılan iş ve işlemler ile bunlara dayanak teşkil eden belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmek olduğu" kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda, Besni Belediyesinin denetimi sonucunda düzenlenen Teftiş Raporu'nda yapılan tespitler bahse konu haberlerde iddia edilen aksine, bazı temsil ağırlama ödemelerinde, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirlenen belgelerin bir kısmının eksik olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tespitin muhatabı belediye yöneticileri ve personelidir." ifadesi kullanıldı.