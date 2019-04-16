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Besni'de 100 kişilik işe 864 başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 17:15 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, Toplum Yararına Program kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 100 kişilik işe, 864 kişi başvurdu.

Besni'de 100 kişilik işe 864 başvuru

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, Toplum Yararına Program kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 100 kişilik işe, 864 kişi başvurdu. İşe alınacak kişiler bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi.
İşkur ile Besni Kaymakamlığı arasında imzalanan Toplum Yararına Program kapsamında kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere 100 kişinin 6 ay süreyle işe alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından işe girmek isteyen 864 kişi ilana başvuru yaptı. Yoğun başvuru üzerine işe alınacak kişilerin belirlenmesi için bugün Besni Belediyesi Nikah Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Adayların da katıldığı kura çekiminde ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı.
6 ay süreyle asgari ücretle istihdam edilecek Ayşe Doğan, "İsmim çıktığı için çok mutluyum" dedi.

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Besni'de 100 kişilik işe 864 başvuruBesni'de 100 kişilik işe 864 başvuruBesni'de 100 kişilik işe 864 başvuruBesni'de 100 kişilik işe 864 başvuru

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