HABER

Besni'de av tüfeğiyle intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 21:09 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde A.K.

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde A.K. (61), bilinmeyen nedenle göğsüne dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek intihar etmek istedi. Ağır yaralanan A.K., hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A.K., evde kimsenin olmadığı sırada göğsüne dayadığı pompalı tüfeği ateşledi. Silah sesini duyan yakınları eve girdiğinde A.K.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan A.K., ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.K., hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedaviye alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

PARTNERÜnlü çift meraklı bakışları umursamadan...Ünlü çift meraklı bakışları umursamadan...
3 araca çarpan otomobil, döşeme atölyesine daldı: 2 yaralı3 araca çarpan otomobil, döşeme atölyesine daldı: 2 yaralı
Terör örgütü PKK/YPG yönetimindeki bölge, Türk askeri tarafından 24 saat izleniyorTerör örgütü PKK/YPG yönetimindeki bölge, Türk askeri tarafından 24 saat izleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Fenerbahçe'de 3 isme af çıktı

Fatih Portakal'a bir şok daha!

Fatih Portakal'a bir şok daha!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Adriana Lima'dan Metin Hara'yı yalanlayan hareket!

Adriana Lima'dan Metin Hara'yı yalanlayan hareket!

CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti! Canlı yayında duyurdu

CHP’nin İstanbul ve Ankara adayları kesinleşti! Canlı yayında duyurdu

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç olay! İstanbul'da 2 kişi ölü bulundu

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tacizde bulunduğu sanılan kapkaççıya linç girişimi

Tacizde bulunduğu sanılan kapkaççıya linç girişimi

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek... Cinsel ilişkiye girip...

Tam 2 kilo! Karnından çıktı! Doktorlar şaşkın: İlk kez karşılaşıyoruz

Tam 2 kilo! Karnından çıkanlar şoke etti

İğrenç olay! 65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.