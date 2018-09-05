HABER

Besni'de badem hasadı şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:08 | Son Güncelleme

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Besni ilçesi'nde Ferragnes ve Ferraduel badem hasadı şenliği düzenlendi.

Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Besni ilçesi'nde Ferragnes ve Ferraduel badem hasadı şenliği düzenlendi. Besni'nin Konuklu köyünde düzenlenen ve yetiştirilen Ferragnes Ferraduel bademi şenliğine İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Uçar, Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, İl Tarım Müdürü Adil Alan, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Kösekul, Besni Badem Üreticileri Başkanı Mehmet Ali Sağ, badem üreticileri, köy halkı ve vatandaşlar katıldı. Badem şenliğinde açıklama yapan ilçe Kaymakamı Ahmet Gencer, Ülkemizde 340 bin dekar alanda badem yetiştiriciliği yapılmakta. Bunun yaklaşık 50 bin dekarı Adıyaman'da yetiştirilmektedir. İlçemizde ise yaklaşık olarak 15 bin dekar alanda 2 bin 500 ton civarında kabuklu badem üretimi yapılmaktadır. Badem iklim özellikleri itibarı ile her bölgede yetiştirilmemekte olup ilçemizde çok iyi şekilde uyum sağlamaktadır. İlçemizde yeni kurulmuş olan badem üreticileri birliği bulunmakta olup bünyesinde iki adet tarım danışmanı istihdam ederek üyelerine tarımsal danışmanlık ve yayım hizmetleri verecektir. Badem üreticileri birliğinin kurulması ile badem üreticileri birlikte hareket ederek bir takım alet ve ekipmanların temini e-pazarlamada daha yüksek fiyat elde etme imkanı bulacaklardır. Badem yetiştiriciliği, işçilik giderleri en fazla hasat döneminde olup, iş gücünün azaltılması ve maliyetin düşürülmesi amacı ile makinalı hasat günümüz şartlarında mutlaka gereklidir. Modern hasat makinaları ile yapılan hasat işlemleri hem maliyeti düşürmekte, hem de zamanında hızlı hasat ile ürün kalitesini arttırmaktadırö dedi.

PARTNER'Gözlerimi senden alamıyorum''Gözlerimi senden alamıyorum'
İzmirli mükelleflerden yoğun yapılandırma başvurusuİzmirli mükelleflerden yoğun yapılandırma başvurusu
Çatak’ta Türkiye Rafting Şampiyonası heyecanıÇatak’ta Türkiye Rafting Şampiyonası heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Şans Topu sonuçları 5 Eylül: Devirli ikramiye sahibini buluyor! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu)

Şans Topu sonuçları 5 Eylül: Devirli ikramiye sahibini buluyor! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu)

Son dakika! Suriye sınırından Türkiye'ye taciz ateşi açıldı

Son dakika! Suriye sınırından Türkiye'ye taciz ateşi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.